RC Lens Mercato : Les Sang et Or proches d'un deal à 1 M€ ?

Publié par Ange A. le 05 août 2021 à 11:15

À un an de l’expiration de son contrat, un latéral pourrait quitter le RC Lens cet été. Fortement concurrencé à son poste, le défenseur lensois, Clément Michelin, est annoncé dans un championnat exotique.

RC Lens : Départ imminent d’un latéral chez les Sang et Or

Après son retour réussi dans l’élite la saison dernière, le Racing Club de Lens s’est fixé des objectifs relevés pour l’exercice 2021-2022. Pour les atteindre, le RC Lens a déjà confirmé six recrues depuis l’ouverture du mercato estival. Cependant, les Sang et Or doivent encore renforcer leur arrière-garde suite au transfert de Loïc Badé au Stade Rennais. Après le défenseur central, un latéral serait également sur le point de quitter le club artésien. Mis en concurrence par Jonathan Clauss, Clément Michelin est disposé à quitter le club nordiste cet été, deux ans après sa signature en provenance du Toulouse FC. La prochaine destination de l’arrière droit serait même déjà connue.

Clément Michelin en route pour la Grèce

Selon les informations de L’Équipe et La Voix du Nord, Clément Michelin va quitter le RC Lens pour la Grèce. Le défenseur de 24 ans est annoncé à l’AEK Athènes, 4e de Super League la saison dernière. Les mêmes sources assurent que le montant de son transfert s’approche du million d’euros, bonus compris. Formé au Toulouse FC, le latéral droit s’apprête à découvrir le premier championnat étranger de sa carrière. Il espère sans doute disposer d’un meilleur temps de jeu en rejoignant le club grec. La saison dernière, il a disputé 28 matchs, dont la moitié en tant que titulaire, pour 4 passes décisives. Il était moins en vue que Jonathan Clauss, recruté l’été dernier, auteur de 3 buts et de 7 passes décisives en 34 apparitions.