Mercato Barça: Lionel Messi au PSG ou Man City ? Paris négocie !

Publié par Gary SLM le 06 août 2021 à 04:55

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. Le PSG et Man City sont déjà en guerre pour le joueur. Le Paris SG a débuté les négociations avec l'Argentin !

Mercato : PSG - Man City, choc de titans pour Lionel Messi

Une année après avoir tenté de quitter sans succès le FC Barcelone, Lionel Messi a claqué la porte au club Blaugrana. Le joueur argentin a donné le meilleur de son football à l’équipe espagnole depuis près de deux décennies après le début de sa carrière. C’est le Barça qui a formé le natif de Rosario avant de le lancer en équipe pro à 17 ans la saison 2003-2004. Des buts et les trophées, Léo Messi en a gagné sous les couleurs du maillot de l’équipe catalane. Il vient de décider de mettre fin à sa fructueuse et triomphante, mais aussi compliquée carrière au club au cours des 365 derniers jours. L’emblème du club culé, joueur dépositaire du jeu du géant espagnol de football et surtout icône du Nou Camp, vient d’infliger une grosse peine aux supporters barcelonais jeudi soir. Le jeune garçon, arrivé à la Masia à tout juste 13 ans, qui est devenu la plus grande star planétaire du foot et légende du club, a décidé de tourner une page importante de sa carrière malgré tous les espoirs suscités par l'arrivée de son ami Joan Laporta à la tête du club.

Tristes, déçus et même brisés, les supporters du Barça se posent désormais des millions de questions. Qui sera la prochaine star de leur équipe et surtout que fera Lionel Messi après ce départ du FC Barcelone qu’ils ne croyaient pas possible ? Les fans sont d’autant plus déçus que leur joueur de coeur quitte le Barça pour raison économique. Hier, vers 20 heures, la décision s’est vite répandue dans le monde et les réactions sont toutes envahissantes sur les réseaux sociaux. Alors qu’il n’était à Barcelone que depuis 24 heures, c’est son départ définitif que Messi est en réalité venu préparer et non la signature de son nouveau contrat avec le Barça comme annoncé précédemment par certains médias espagnols.

Joan Laporta n’est pas parvenu à convaincre le joueur vedette de l'équipe de demeurer sous les ordres de Koeman. C’est l’argent qui est la première raison de ce départ puisqu’il était demandé à l'Argentin de faire de gros efforts sur ses exigences financières pour rester au club. La seconde raison est bien évidemment toute la structure du club qui s’est fortement dégradée ces dernières années. La fin d'une époque donc pour l'équipe du Barça, mais aussi pour le championnat espagnol, la Liga. Après le départ de Neymar au PSG et maintenant celui de Lionel Messi, le championnat qui dominait le football européen va perdre en standing. Lionel Messi doit maintenant céder à un des clubs courtisans lancés à ses trousses depuis la fin de la saison.

Pep Guardiola peut-il l’attirer à Man City ?

Pep Guardiola, l’ancien entraîneur de Lionel Messi au Barça, veut remporter une Ligue des champions avec Manchester City. Il est donc prêt à toutes les folies pour profiter de l’opportunité que lui offre ce départ de son ancien joueur offensif de l’équipe barcelonaise. Il est soutenu dans ce projet par ses riches patrons qui ne connaissent pas la crise malgré les conséquences financières de la pandémie. Le joueur argentin sait ce qui l’attend en retrouvant une place sous les ordres de Pep Guardiola. Ce dernier a été l’entraîneur qui l’a imposé dans le onze Blaugrana, n’hésitant pas à pousser dehors Samuel Eto’o ou encore Thierry Henry, des joueurs qui étaient pourtant au sommet de leur talent. La réussite qui a sanctionné cette collaboration Guardiola-Messi peut faire réfléchir le buteur dans ses choix.

Manchester City est l'une des équipes les plus riches qui pourraient supporter facilement ses exigences financières. Non seulement l’équipe anglaise a suffisamment de fonds dans ses placards pour construire l’équipe désirée par son entraîneur, mais aussi parce que le départ de Kün Agüero oblige les dirigeants à recruter une grande figure du foot pour maintenir la compétitivité du onze de l’ entraîneur Espagnol pep Guardiola. Si Harry Kane a toujours été la cible prioritaire, ce départ de Lionel Messi du FC Barcelone change tout. Les Citizens ont déjà changé leur fusil d’épaule en ciblant depuis quelques heures l'attaquant argentin comme priorité. Si Kane avait déjà commencé à griller les séances d’entraînement de Tottenham Hotspur pour favoriser son départ, la principale information de ce jeudi l’obligera à revoir ses plans.

Cependant, même si le Fair-play financier n’est plus ce qu’il était, à savoir un véritable frein aux ambitions démesurées des équipes de foot, Manchester City ne pourra pas faire n’importe quoi non plus. Le club vient déjà de réaliser le transfert de Jack Grealish pour 117,5 millions d’euros. Engager Leonel Messi pourrait ne pas être aussi facile qu’on croit malgré la grande surface financière de l’équipe. Et puis il y a le PSG.

Neymar, « l’argument » imparable du PSG ?

Lionel Messi n’avait pas du tout apprécié le départ de Neymar du FC Barcelone pour le PSG. Il savait que le gros achat (222 millions d’euros) du club parisien accélérerait la destruction du FC Barcelone. Il a donc fortement milité pour le retour au club du brésilien, qui se trouve être un de ses très bons amis. Mais les Blaugranas n’ayant pas les reins assez solides pour l’arracher au Paris Saint-Germain, Neymar a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. Régulièrement, les deux joueurs ont fait cas de leur envie de jouer de nouveau ensemble. Avec le discours de Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale française, disant que le PSG serait sur les rangs pour recruter Messi en cas de son départ de Barcelone, les heures qui passent sont déjà très chaudes pour le mercato PSG.

La prolongation de Neymar par le Paris Saint-Germain pourrait avoir été un gage de sa grande ambition aux yeux de la Pulga. S’il était considéré comme un club de seconde zone au cours de la dernière décennie, le Paris SG est devenu l'un des plus grands clubs de football qui tente le plus les grands joueurs en raison de sa capacité monétaire. Soutenu par l'argent de l’État du Qatar, pays dirigé par Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, son propriétaire, le club parisien peut s'offrir Lionel Messi. Al-Khelaïfi, qui a déjà payé 222 millions d'euros pour Neymar, ne devrait pas faire le radin au moment de satisfaire les attentes de Messi. Paris est la grande puissance française dans le football au monde. Il peut donc recruter n’importe quel joueur sur le plan purement financier.

À l’approche de la coupe du Monde de football qui va se jouer au Qatar, les dirigeants de ce pays aimeraient faire du PSG, leur club, la tête d’affiche de cette compétition. Comment ? Ils aimeraient que n’importe quel joueur qui brillera à ce mondial soit lié d’une façon ou d’une autre au PSG.

Mais petit problème, L’Équipe faisait savoir ces derniers temps que le club entraîné par Mauricio Pochettino n’avait pas non plus carte blanche dans tout. Le Paris Saint-Germain a présenté un rapport à la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) de la Ligue de football professionnel avec des prévisions de lourdes pertes pouvant aller jusqu'à 204 millions d'euros pour la saison 2020. -21 saison, 60% de plus que l'an dernier.

Pour garder Neymar et Kylian Mbappé, les Parisiens devront vendre des joueurs avant de recruter Lionel Messi. Pour plusieurs spécialistes foot, Kylian Mbappé pourrait filer à Santiago Bernabéu pour permettre au club de football de Paris de pouvoir engager de grandes dépenses sans forcement avoir à se contorsionner en justification devant les institutions dirigeantes du football.

Léo Messi à la Juve, un cas de figure peu crédible

Lionel Messi est le principal rival de Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais est la principale star de l’équipe italienne. L’arrivée de son rival sud-américain est donc impossible d’autant plus qu’un tel transfert pourrait déstructurer le club italien. Une guerre d'égo qui pourrait s'en suivre a de fortes chances de déstabiliser l’équipe en cas d’éventuelle cohabitation des deux stars. Même si la Juve est une des rares formations européennes à revendiquer une certaine stabilité, recruter Lionel Messi pourrait rapidement s’avérer un gros souci sur le plan financier.

La seule bonne nouvelle d’un tel transfert est que l’embauche de l’Argentin serait moins couteuse en Italie comparée à la France où les charges sociales sont un frein à la densification de l’effectif d’une équipe. Les impôts à Turin seraient moins élevés pour Messi qu’en France. L'Italie a été qualifiée de « marché fiscal des footballeurs » pour deux raisons simples, comme le rappel El Independiente. La première, un impôt réduit de 30 % sur le revenu imposable pour les citoyens qui transfèrent leur résidence dans ce pays pendant au moins 24 mois (sans vivre en Italie les 24 précédents mois). La seconde, une mesure dont la star de la vecchia signora , Cristiano Ronaldo, a déjà pu bénéficier, qui est la loi de stabilité, un impôt fixe de 100 000 euros pour les nouveaux contribuables (qui n'ont pas vécu en Italie depuis au moins neuf des dix dernières années) et leurs revenus produits à l'étranger, y compris les contrats immobiliers et de mécénat.

Déjà la préretraite en MLS ?

La Major League Soccer, la ligue de football professionnelle des États-Unis, considérée comme un cimetière pour stars du football, comme cela a été le cas de David Beckham à l'Inter Miami, peut-être une possibilité. Bien qu'elle continue d'être une soupape d'échappement pour les grands joueurs en fin de carrière, la MLS gagne peu à peu en notoriété. Seulement, Lionel Messi n’est pas en fin de carrière et ne peut donc pas être envoyé dans ce championnat beaucoup trop faible pour accueillir son immense talent.

Une destination surprise pour Léo Messi ?

La question est maintenant de savoir quelle destination choisira Rosario pour poursuivre sa carrière et dribbler ses adversaires avant de planter des buts mémorables. Les Old Boys de Newell, tout premier club de Lionel Messi, militent sur les réseaux sociaux pour son retour sous leur maillot. Ils ont demandé sur Twitter que la star Argentine rentre au pays pour aider à rendre plus attractif le championnat local. Mais tout indique que pour l'instant, Messi est loin d’un retour en Argentine.

Ça promet entre Messi et le PSG, ça négocie déjà fort !

Les deux vraies options concernant Messi restent bien le PSG et Manchester City, clubs qui cochent toutes les cases pour engager un joueur de son calibre. Ces deux équipes européennes sont qualifiées pour la prochaine Uefa Ligue des champions qu’elles cherchent à remporter. Elles ont en commun la puissance financière de leurs propriétaires en plus d’être dans le plus grand championnat pour Man City et dans un du top 5 européen pour le Paris SG.

Selon le journaliste français Mohamed Bouhafsi : "Depuis plusieurs heures, Leo Messi est en discussions avec le Paris Saint Germain. Des négociations sont en cours. Le PSG est très attentif à la situation afin de trouver une solution."