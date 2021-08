Man City Mercato : Messi à City, Guardiola répond cash

Publié par Thomas le 06 août 2021 à 15:55

C’est l’événement footballistique de l’année, peut-être même de la décennie, le départ de la star argentine Lionel Messi du FC Barcelone a fait trembler la planète et plonge les fans Blaugranas dans une profonde tristesse et incompréhension. Si la conférence de presse du président Joan Laporta a apporté quelques éléments de réponses quant au fiasco de la veille, la question que tout le monde se pose est où rebondira le sextuple Ballon d’Or. Si les deux pistes les plus probables étaient le PSG et Manchester City, le club anglais s’est retiré de la course par l’intermédiaire de son entraîneur Pep Guardiola, auditionné il y a quelques heures lors d’une conférence de presse, laissant le Paris Saint-Germain seul en tête.

Man City Mercato : Guardiola, « Messi n’est pas dans nos plans »

Lors d’une conférence de presse ce vendredi, l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola est revenu sur la bombe de la veille, lui qui a eu la Pulga sous ses ordres de 2008 à 2012. Le technicien catalan a voulu mettre les choses au clair, quant à la position de Manchester City sur le dossier Léo Messi. Les Citizens, qui viennent d’enregistrer la venue de la star d’Aston Villa, Jack Grealish, ont depuis longtemps exclu la piste menant à l’argentin. « Nous avons parié sur Jack Grealish, c’est à lui que reviendra le numéro 10 parce que nous avons confiance en lui… et nous pensions que Leo resterait. Messi n’est pas dans nos plans désormais », a-t-il confié.

Guardiola est longuement revenu sur l’annonce surprise faite par le Barça la veille, et a réaffirmé son attachement qu’il avait pour son protégé. « Cela a été une surprise, pour moi et pour tous. Laporta a expliqué clairement aujourd’hui les raisons. Comme fan j’aurai aimé qu’il termine au club, j’ai une gratitude incroyable pour le joueur le plus extraordinaire que j’ai vu dans ma vie. » Man City, à travers cette déclaration, laisse la porte grande ouverte à Nasser Al-Khelaïfi et le PSG pour un coup monumental.