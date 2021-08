AS Monaco : Première ratée pour Niko Kovac contre Nantes

Publié par Ange A. le 07 août 2021 à 06:35

Ce vendredi était jour de reprise de la Ligue 1 Conforama. L’AS Monaco et le FC Nantes n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) lors de la première rencontre du championnat. Entraîneur monégasque, Niko Kovac s’est livré après la contreperformance des siens.

L’AS Monaco accroché à Louis II par le FC Nantes

Troisième de Ligue 1 Conforama la saison dernière, l’AS Monaco avait l’occasion d’envoyer un message à la concurrence ce vendredi. Le club de la Principauté partait en effet favori contre le FC Nantes, barragiste la saison dernière, pour le tout premier match du championnat. Mais les Monégasques ont été accrochés par les Canaris dans leur antre. Gelson Martins a inscrit le premier but de la saison avant le premier quart d’heure (1-0, 14e). Jean-Charles Castelletto a permis aux visiteurs de revenir au score de la tête juste avant la mi-temps (42e). Coach de l’ASM, Niko Kovac peut nourrir des regrets après ce nul. Le technicien croate s’est exprimé après la rencontre.

Les regrets de Niko Kovac après le nul contre le FC Nantes

Au micro de Prime Video, l’entraîneur de l’AS Monaco n’a pas manqué d’exprimer sa déception. Il estime que ces joueurs ont manqué de réussite face à un adversaire réaliste. « On espérait une victoire, mais il y avait une équipe en face qui a réussi à marquer sur la seule occasion qu’elle a pu se procurer. Nous, on en a eu beaucoup, avec un peu moins de réussite. C'est le foot. On est un peu déçus, mais on avance […] Pour être honnête, Nantes a bien défendu et nous n’avons pas été assez bons avec le ballon », a déploré le Croate. Le coach de l’ASM se satisfait néanmoins de la prestation de ses recrues Jean Lucas et Myron Boadu. « Ce premier match à la maison, c’était l’opportunité pour eux de débuter. Ils peuvent mieux faire, mais je suis déjà très heureux de les voir à l’œuvre », a-t-il poursuivi. Accroché par le FCN, le club princier va tenter de renouer avec la victoire contre le FC Lorient le 13 août prochain au Moustoir.