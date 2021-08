Barça Mercato : Le successeur de Lionel Messi déjà connu ?

Publié par Ange A. le 09 août 2021 à 08:35

Avec le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone n’a plus de numéro 10. Selon la presse espagnole, c’est une recrue qui pourrait récupérer le mythique dossard laissé libre par le sextuple Ballon d’Or.

Lionel Messi parti, quel nouveau numéro 10 pour le Barça ?

Comme annoncé dans un communiqué publié par le FC Barcelone jeudi, Lionel Messi ne sera plus Blaugrana. Dimanche, l’Argentin a donné une conférence de presse. L’occasion de confirmer son départ du Barça et de faire ses adieux au Camp Nou. Son départ officialisé, La Pulga était attendue dans la nuit à Paris en vue de sa signature au Paris Saint-Germain. Mais son arrivée a été repoussée. Du côté de la Catalogne, tristesse et doute animent les supporters barcelonais. L’autre grosse inquiétude est également qui héritera du numéro 10 laissé par Messi. Pour La Cadena SER, c’est un grand ami de Léo recruté gratuitement cet été qui va reprendre ce dossard.

Sergio Agüero, nouveau 10 du FC Barcelone ?

Le média espagnol assure en effet qu’une bonne partie du vestiaire catalan estime que Sergio "Kun" Agüero est le plus à même de récupérer le mythique dossard. Celui-ci est la propriété de Lionel Messi depuis la saison 2008-2009. Meilleur buteur de l’histoire de Manchester City avec 260 réalisations, l’Argentin arrivé au FC Barcelone libre cet été arborait déjà ce dossard depuis quelques saisons chez les Skyblues. Recrue anglaise la plus onéreuse de l’histoire, Jack Grealish vient de se voir attribuer le numéro 10 de City par Pep Guardiola. Reste maintenant à savoir s’il en sera de même pour l’avant-centre argentin de 33 ans en Catalogne. Affaire à suivre.