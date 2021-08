OM Mercato : 5 M€, un accord proche pour Zinedine Ferhat !

Publié par Timothée Jean le 10 août 2021 à 00:35

L’ OM tient son prochain gros coup. Les dirigeants de l’ Olympique de Marseille sont en négociations avancées avec Zinédine Ferhat et pourraient arracher un accord pour le transfert du milieu offensif de Nîmes Olympique.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminé ! Malgré l'arrivée de huit nouvelles recrues recrues, le club phocéen n’est pas encore rassasié. La direction de l’ OM s’active en coulisse pour conclure de gros dossiers en cette fin de mercato estival. En quête d'un nouveau renfort pour épauler Dimitri Payet, le club phocéen s'active désormais pour faire venir Zinédine Ferhat.

Le milieu polyvalent, capable d’évoluer au poste de piston droit, a délivré 10 passes décisives avec le Nîmes Olympique relégué en Ligue 2 la saison prochaine. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2022, l’international algérien ne souhaiterait pas descendre à l’échelon inférieur avec son club. L’ OM a alors flairé le bon coup et souhaite l’attirer à moindre coût cet été.

Selon le journaliste Romain Collet-Gaudin, le club phocéen a noué des contacts avec le joueur de 28 ans et l’idée d’un transfert à l’ OM cet été n’a pas été repoussée. Mieux, les négociations avancent entre l’ OM et le joueur. Les positions se rapprochent entre les deux parties et un accord serait proche, selon la source.

Nîmes attend une offre de 5 millions d’euros

Toutefois, le confrère est encore très loin de pouvoir affirmer que Zinédine Ferhat rejoindra l’Olympique de Marseille dans les semaines à venir. Car le Nîmes Olympique, selon la source, attendrait une offre d'au moins 5 millions d'euros pour laisser filer leur joueur. Un montant non négligeable pour l’OM qui a réalisé d’importants frais lors de ce mercato estival. Les dirigeants marseillais gardent toujours espoir et poursuivent les négociations avec les Crocos pour faire baisser le prix de milieu offensif algérien.