PSG Mercato : Premier exploit retentissant pour Messi à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 11 août 2021 à 11:21

En octroyant des revenus annuels à hauteur de 40 millions d'euros nets à Lionel Messi, le PSG va encore sortir son chéquier. Mais le retour ne peut être que bénéfique pour tout le monde en France.

Mercato PSG : Le maillot de Messi déjà en rupture de stock

Lionel Messi a annoncé la couleur après la signature de son contrat avec le Paris Saint-Germain. « Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris. Le club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes. »

Déterminé à inscrire son nom en lettres d’or dans l’histoire du PSG, le meilleur joueur de la planète en donne déjà les preuves dès ses premiers moments dans la capitale française. En effet, quelques heures seulement après l’officialisation de sa signature avec les Rouges et Bleus, plus aucun maillot floqué du numéro 30 et au nom de Messi n’était disponible sur la boutique en ligne.

Si le PSG entend rentabiliser ce gros coup financièrement grâce à l’augmentation de ses recettes marketing, il vient d’avoir une idée sur ce qui va se passer depuis que le septuple Ballon d’Or a posé les pieds dans les loges du Parc des Princes. Le vice-champion de France en titre devrait en effet bénéficier d’un énorme coup de boost avec la signature du génie argentin. D’ailleurs, le club parisien ne devrait pas être le premier à en profiter.

PSG : 1000€ la place, la folie Lionel Messi

Comme l’ont dit en choeur presque tous les dirigeants de foot, avec l’arrivée de Lionel Messi, c’est tout le football français qui va profiter de la présence en Ligue 1 de l’actuel meilleur joueur de la planète. Des diffuseurs aux clubs de Ligue 1, le football français va tirer profit de l’arrivée de la Pulga au Paris Saint-Germain.

Déjà pour le match du PSG contre le RC Strasbourg, les canaux traditionnels de vente de tickets ne disposent plus de places avant même que Messi ne signe à Paris. Ainsi, le système de revente de tickets connaît déjà une flambée incroyable pour la réception des Alsaciens. Selon certaines sources, des places sont ainsi revendues jusqu’à 1000 euros l’unité.

Une surenchère qui s’explique par le faite que le nouveau partenaire d’attaque de Neymar et Kylian Mbappé pourrait être présent au Parc des Princes pour soutenir ses coéquipiers. Selon L'Équipe, le premier entraînement collectif de l’international argentin de 34 ans pourrait avoir lieu demain matin. Le protégé de Mauricio Pochettino pourrait ainsi effectuer ses premiers pas en Ligue 1 contre le Stade de Reims le 29 août, au Stade Auguste-Delaune. Les prix des tickets risquent encore de s’envoler.