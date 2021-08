Real Mercato : Hazard métamorphosé, Madrid veut le garder !

Publié par Thomas le 11 août 2021 à 16:41

Annoncé un temps sur le départ du Real Madrid après deux saisons plus que moyennes, l’attaquant belge Eden Hazard semble revenir à son meilleur niveau et s’entraîne depuis quelques temps d’arrache-pied pour s’imposer véritablement comme leader de l’équipe des Merengues. La star des Diables Rouges, longtemps éloigné des terrains à cause de pépins physiques à répétitions, suit un programme intensif au centre d’entraînement du Real et impressionne à la fois ses coéquipiers, mais aussi la presse espagnole, d’ordinaire très dure à son égard. Sur les réseaux sociaux, le message est clair : Grosse saison en approche pour l’ancien joueur des Blues !

Real Mercato : Hazard soulage la direction madrilène

Recruté à l’été 2019 pour une somme mirifique avoisinant les 100 millions d’euros, Eden Hazard était arrivé en Espagne avec l’étiquette de leader technique, censé faire oublier le départ aussi inattendu que douloureux de la star du club Cristiano Ronaldo. Après une saison 2018-2019 en trombe à Chelsea où il aura inscrit 16 buts et délivré 15 passes décisives en Premier League, l’attaquant belge s’était engagé pour cinq saisons chez los Blancos. Très attendu par la presse, le joueur avait créé la polémique en se présentant hors de forme lors des premiers entraînements de Zinédine Zidane.

Si la direction madrilène pensait un temps vendre son joueur, considéré comme un véritable flop en Liga, elle aurait radicalement changé d’opinion. Il pourrait même être titulaire pour le premier match de Liga contre Alavés et cela notamment après avoir vu sa transformation physique au retour de l’été. Le Belge suit un programme drastique qui lui permettrait de revenir au plus haut niveau. L’arrivée du nouvel entraîneur Carlo Ancelotti à la tête des Merengues aurait motivé le joueur à récupérer sa place de titulaire et réaliser une grande saison.

La presse locale est subjuguée par la transformation physique d’Eden Hazard et lui prédit une saison de haut niveau avec Madrid. À 30 ans, l’attaquant est à un tournant de sa carrière, sa belle forme aperçue lors des entraînements tomberait à point nommé, dans une période difficile pour le Real, qui a vu ses deux piliers en défenses s’en aller.