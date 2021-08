PSG : Messi débarque, Al-Khelaïfi annonce une première révolution

Publié par JEAN-LUC D le 11 août 2021 à 23:55

Le Qatar a réalisé le rêve de tous les supporters du PSG. Depuis mardi soir, Lionel Messi est devenu un nouveau joueur du club de la capitale. La star argentine a été présentée officiellement à la presse ce mercredi. Nasser Al-Khelaïfi a profité de cette occasion pour annoncer une première révolution chez les Rouges et Bleus.

PSG : Al-Khelaïfi veut agrandir le Parc des Princes

Avec l’arrivée de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a apporté plus d’arguments à son slogan « rêver plus grand. » Libre après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, l’international argentin de 34 ans a trouvé un accord avec le vice-champion de France en titre autour d’un contrat de deux ans plus une troisième saison en option.

Avec cette nouvelle acquisition, le président parisien est conscient que le Parc des Princes va bientôt devenir trop petit pour répondre aux exigences d’un grand club européen qu’est le PSG. Dans une interview accordée à quotidien Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a donc évoqué l’agrandissement du Parc des Princes.

« Le stade est très petit aujourd’hui, on a besoin de l’agrandir. J’adore le Parc des Princes, mais on a besoin de l’agrandir. C’est important pour le futur du club. Chaque grand club possède 80.000 spectateurs aujourd’hui », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, qui juge désormais trop petit le stade des Rouges et Bleus pour l'équipe parisienne. L’homme d’affaires qatari veut d’ailleurs aller vite dans ce projet.

Al-Khelaïfi ne veut pas perdre de temps

Le Parc des Princes, c’est 48 583 places assises et couvertes depuis 2016. Pour les rencontres de Ligue 1, l’antre parisien compte 47 929 places commercialisées. Nasser Al-Khelaïfi veut stade aux normes des cadors européens avec une capacité de 80.000 places. Déjà en discussion avec Anne Hidalgo, Maire de Paris, le patron du PSG ne veut pas perdre de temps.

« La durée des travaux ? Le plus vite. On ne veut pas prendre de retard. J’adore le Parc des Princes, c’est le cœur du club. Mais pour développer le club, aller plus loin, on doit regarder les options. Agrandir le Parc, c’est une obligation. Mais le plus vite, c’est le plus important. Sinon, on regardera d’autres options », a-t-il confié.