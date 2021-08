AC Milan Mercato : James Rodriguez toujours plus proche de l'Italie

Publié par Thomas le 13 août 2021 à 13:55

En pleine tourmente en Premier League dans son club d’Everton, le Colombien James Rodriguez est plus que jamais proche d’un départ d’Angleterre vers l’Italie. Selon Rudy Galetti, le milieu offensif de 30 ans s’entraîne actuellement en marge du groupe des Toffees, et ne sera pas convoqué pour le premier match de championnat face à Southampton. James Rodriguez est prié de trouver un club avant la date limite du mercato estival, à savoir le 31 août et fait le forcing pour rejoindre l’ AC Milan par l’intermédiaire de son agent, l’influent Jorge Mendes. Tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours.

AC Milan Mercato : James Rodriguez, départ imminent d’Everton

La star des Cafeteros vit très mal le départ de l’Italien Carlo Ancelotti du banc d’Everton, lui qui était son mentor en Angleterre comme au Real Madrid. Le milieu offensif sent la fin arriver chez les Toffees avec l’arrivée de Rafael Benítez à la tête du club, et s’entraîne actuellement en marge du groupe professionnel, signe d’une profonde rupture entre les deux parties. Si son départ est dans les petits papiers de son agent Jorge Mendes, la destination numéro 1 a toujours été la même, l’ AC Milan.

Le Portugais fait le forcing auprès des Rossoneri pour rapidement parvenir à un accord pour son joueur. James avait récemment fait part à ses fans sur la plateforme en ligne Twitch, que l’Italie était un championnat où il voudrait jouer, « J’ai déjà joué au Portugal (Porto), en Espagne (Real Madrid), en France (Monaco), en Allemagne (Bayern Munich) et en Angleterre (Everton), je sens qu’il ne manque la Serie A, ce serait un bon choix. » Le Colombien se dit même prêt à baisser son salaire pour rentrer dans les plans financiers du club lombard. De son côté, Milan, qui va enregistrer la signature du titi parisien Yacine Adli, prend son temps pour analyser le dossier. Jorge Mendes s’entretient régulièrement avec Paulo Maldini afin de trouver un accord commun.