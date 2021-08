Real Mercato : Ancelotti pense à un ancien parisien pour sa défense

Publié par Thomas le 12 août 2021 à 13:35

Très impacté par le départ de ses deux piliers en défense, le Real Madrid et son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti tentent de se reconstruire afin d’envisager au mieux les prochaines grandes échéances du club. Si la tête des dirigeants merengues est à l’heure actuelle tournée vers le prodige de Bondy, Kylian Mbappé, qui ne devrait pas s’éterniser à Paris, notamment après l’arrivée de Leo Messi, l’entraîneur italien fait le forcing auprès de sa direction et de son président Florentino Perez pour signer un nouveau défenseur central. Selon le quotidien sportif AS, le nom de David Luiz a été évoqué en interne pour renforcer la charnière centrale merengue. Libre de tout contrat après son départ d’Arsenal, l’ancien parisien verrait d’un très bon œil une arrivée en Liga.

Real Mercato : David Luiz pour renforcer la défense

Ce n’est plus un secret désormais, la défense actuelle du Real Madrid ne donne pas entière satisfaction à Carlo Ancelotti, qui ne cesse d’insister auprès de sa direction pour enrôler un nouveau défenseur central afin de soulager une ligne défensive très fragile. Si le nom de Pau Torrestournait un temps autour du Santiago Bernabeu, le quotidien espagnol fait part d’une nouvelle tendance, celle menant à l’ancien joueur d’Arsenal David Luiz, libre depuis le début de l’été. À 34 ans, le joueur est dans une passe difficile de sa carrière, sortant d’une saison en dents de scie chez les Gunners (20 matchs joués la saison passée en Premier League, pour une triste 8e place).

Il pourrait néanmoins rebondir en Liga, un championnat encore inconnu pour lui mais qui correspond parfaitement à son profil technique, d’autant que le Real profiterait de sa gratuité actuelle pour l’enrôler sans grand impact économique pour le club. Pour rappel, Florentino Perez avait fait part à son staff qu’aucune dépense ne serait opérée d’ici la fin du mercato estival. L’ancien parisien demanderait néanmoins un salaire de 3 millions d’euros par an.