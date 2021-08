OGC Nice Mercato : Le dossier Jordan Ferri toujours au point zéro ?

Publié par ALEXIS le 14 août 2021 à 00:15

Le Mercato de l’ OGC Nice n’est pas clos, comme l’a indiqué le directeur Julien Fournier. Christophe Galtier espère encore des joueurs, mais des renforts avec l’expérience. C’est dans cette optique que Jordan Ferri est ciblé, mais son transfert du Montpellier HSC s’annonce compliqué.

OGC Nice : Galtier réclame des joueurs d'expérience

L’ OGC a certes recruté 7 joueurs cet été, mais n’a pas bouclé son marché. Julien Fournier a évoqué une phase « plus calme » du mercato estival. Toutefois, le Gym reste à l’affût d’opportunités dans les derniers instants du marché, dont la fermeture est fixée au 31 août minuit. « Ça va être calme. On va être à l'affût de ce qu'il peut se passer. […] Si on pense qu'on peut en mettre un peu plus, on va le faire... », avait confié le dirigeant, lors de la présentation du jeune gardien de but Marcin Bulka.

Christophe Galtier, lui, réclame des joueurs d’expérience. « Il faut associer à la jeunesse, à la fougue et à l'insouciance, l'expérience, la maîtrise […]. Il faut accompagner nos jeunes joueurs et, pour ça, il faut des locomotives. Il est important d'avoir dans cet effectif des joueurs d'expérience. Peut-être que d'autres vont venir nous rejoindre d'ici la clôture du mercato », a-t-il demandé. Concernant les recrues de l' OGCN, ce sont : Calvin Stengs (22 ans), Justin Kluivert (22 ans), Jean-Clair Todibo (21 ans), Mario Lemina (27 ans), Pablo Rosario (24 ans), Melvin Bard (20 ans) et naturellement Marcin Bulka (21 ans).

Aucun contact ni du Gym ni de Galtier avec Ferri ?

Jordan Ferri (29 ans) par exemple a le profil recherché par le nouvel entraîneur de l’ OGC Nice. Mais selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, la venue du milieu de terrain du Montpellier HSC chez les Aiglons ne serait pas facile à acter. « Ça préfère s'exciter sur Jordan Ferri qui a toujours zéro nouvelle du board niçois ainsi que du coach Galtier. Parallèlement, ça semble ignorer que le club montpelliérain a refusé une offre concrète d'un club européen pour un joueur », a balancé l’Insider sur son compte Twitter.

Pour rappel, Jordan Ferri est sous contrat au MHSC jusqu'à fin juin 2023 et son coût est évalué à 4 M€. Il faut noter que Christophe Galtier espère certes d’autres nouveaux joueurs à l' OGC Nice, mais il n’a pas l’intention de forcer la main aux décideurs niçois. « On est souvent aligné sur ce qu'il nous faut, mais il y a aussi la réalité économique du Mercato », a-t-il rassuré.