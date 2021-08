Angers SCO Mercato : 12 M€, un gros départ bientôt bouclé

Publié par Ange A. le 14 août 2021 à 02:55

L’ Angers SCO a entamé sa saison par une victoire contre le RC Strasbourg. Le mercato estival étant encore ouvert, le club de l’Anjou pourrait perdre un élément majeur dans les prochains jours.

Une jolie vente dans les tuyaux à l’ Angers SCO

Nouvel entraîneur de l’ Angers SCO, Gérard Baticle a réussi ses débuts officiels. Les Scoïstes se sont imposés (0-2) sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg lors de la 1re journée de Ligue 1 Conforama. Néanmoins, le nouveau coach angevin devrait enregistrer un coup dur d’ici la clôture du mercato estival. Angelo Fulgini pourrait en effet quitter le SCO cet été, deux ans avant l’expiration de son contrat. Pour Ouest France, le club de l’Anjou doit réaliser une grosse vente pour renflouer ses caisses. Selon le journal régional, un chèque compris entre 12 et 13 millions d’euros devrait suffire à la direction pour le transfert de Fulgini. Le numéro 10 angevin ne manque pas d’ailleurs de courtisans sur le marché des transferts.

Quelle destination pour Angelo Fulgini cet été ?

Le Daily Mail révélait récemment des intérêts de plusieurs clubs de Premier League pour Angelo Fulgini. Everton, Southampton, Newcastle United et Crystal Palace sont cités comme des prétendants du milieu de 24 ans. En France, l’OGC Nice et le Lille OSC sont intéressés par le profil du natif d’Abidjan. Celui-ci a rejoint Angers en 2017 en provenance de Valenciennes, son club formateur, contre 1,4 million d’euros. Après 4 ans passés sous les couleurs de l’Angers SCO, il devrait donc partir relever un nouveau challenge ailleurs. La saison dernière, il a pris part à 36 rencontres du SCO, toutes en tant que titulaire, pour 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées.