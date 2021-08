OM Mercato : Le Betis a trouvé la solution pour Benedetto

Publié par Timothée Jean le 14 août 2021 à 11:45

Poussé vers la sortie par l’ OM, Dario Benedetto se rapproche un peu plus du Betis Séville. Le club andalou aurait même un plan bien défini afin de boucler le transfert de l'Argentin.

OM Mercato : Le Betis proche d’un accord total pour Benedetto ?

Contrairement à São Paulo FC, le Betis Séville n’a pas renoncé à l’idée de recruter Dario Benedetto. L’attaquant de 31 ans, après deux saisons passées à l’Olympique de Marseille, n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif phocéen. Les dirigeants de l’OM envisagent alors de se débarrasser de lui cet été. Cette décision marseillaise a rapidement alerté le club andalou.

Le Mundo Deportivo révélait récemment qu’un accord verbal a été conclu entre le joueur et la formation espagnole. Pour sa part, le journal AS assure que la direction de l’ OM et le Bétis Séville seraient en discussions avancées pour un prêt d'un an. Les positions entre les différentes parties engagées dans ce dossier se rapprochent et un accord total n’est pas à exclure. Toutefois, des soucis financiers pourraient faire capoter l’opération.

Le plan du Bétis Séville pour Benedetto

À l’instar du FC Barcelone, le Betis Séville doit considérablement réduire sa masse salariale pour rentrer dans les clous de la Liga. Les dirigeants andalous pourraient même voir leurs recrues estivales invalidées par la ligue espagnole s’ils ne parviennent pas à réduire leur masse salariale. Une sacrée épée de Damoclès qui pourrait également perturber le dossier Dario Benedetto.

Le Betis Séville a néanmoins une solution pour éviter ce fiasco. Selon les informations divulguées par le média espagnol Estadio Deportivo, le club espagnol se presse désormais pour liquider ses indésirables et dégraisser son effectif. Le nom de l’attaquant Loren Morón figure en tête de cette liste. Un possible départ de l’attaquant espagnol dégagerait une place en attaque, ce qui pourrait faciliter l’arrivée de Benedetto. L’attaquant Diego Lainez, qui possède une belle cote sur le marché, pourrait également quitter les Verdiblancos cet été.