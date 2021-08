ASSE Mercato : Kolodziejczak lâche un gros indice sur son avenir

Publié par ALEXIS le 16 août 2021 à 10:40

Timothée Kolodziejczak s’est prononcé sur son avenir à l’ ASSE à l’issue du match nul face au RC Lens (2-2), dimanche au stade Bollaert.

ASSE : Kolodziejczak, « il me reste un an à faire ici... »

À un an de la fin de son contrat à l’ ASSE, Timothée Kolodziejczak (29 ans) a fait une annonce sur son futur dans le Forez. Il n’a pas l’intention de prolonger son aventure chez les Verts, surtout après les tensions entre lui et le manager général Claude Puel, la saison dernière. À l’issue du match de la 2e journée de Ligue 1 contre le Racing Club de Lens, le défenseur a rappelé la fin de son bail à l’AS Saint-Étienne. « Il me reste un an à faire ici, je veux profiter », a-t-il confié en zone mixte. Timothée Kolodziejczak est revenu ensuite sur sa mise à l’écart un temps par l’entraîneur, lors de l’exercice dernier, tout en soulignant que tout est rentré dans l’ordre cette saison. « Il y a eu quelques accrochages avec le coach par le passé, mais on se connaît bien. Il me fait jouer où il veut et je me donnerai à fond », a-t-il déclaré.

Combien touche le défenseur de l’AS Saint-Étienne ?

Timothée Kolodziejczak a passé deux saisons consécutive à l’ ASSE (2018-2020) sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Son transfert du Mexique en Ligue 1 a été acté finalement pendant le mercato estival 2020, en juillet. Le club ligérien a déboursé 4,5 M€ pour le recruter chez les Tigres de Monterey. Faisant partie des gros salaires du vestiaire des Stéphanois, l’arrière central ne sera pas prolongé, si l'on s'en tinet à l'annonce du président Bernard Caïazzo. Selon ce dernier, le club va revenir au aux salaires plafonnés à 100 M€ (Salary cap) à partir de la saison prochaine 2022-2023. Le salaire actuel du N°5 de l’ ASSE est estimé à 110 000 € mensuel, soit 1,3 M€ annuel. Et il est concerné par cete mesure, tout comme Wahbi Khazri (290 000 € par mois) et Ryad Boudeboud (200 000 € mensuel).