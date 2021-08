Juventus mercato : Une sensation de l'Euro se rapproche à grands pas

Publié par Thomas le 17 août 2021 à 06:35

Grande priorité de la Juventus lors de ce mercato estival, la signature du milieu de Sassuolo Manuel Locatelli est en passe d’être bouclé.

Juventus mercato : Une offre finale des Bianconeri pour Locatelli

Après des semaines de négociations, Massimiliano Allegri est proche d’enregistrer la signature de son dossier phare du mercato. Auteur d’un Euro sensationnel avec l’Italie, le milieu de terrain de Sassuolo Manuel Locatelli est dans le viseur des dirigeants bianconeri depuis le début de l’été. Les deux clubs de Serie A sont en pourparlers avancés depuis plusieurs semaines, et une réunion importante avait eu lieu il y a de ça 3 jours. Cet entretien s’était révélé très positif des deux cotés et il ne manquait plus qu’à s’entendre sur le contrat du joueur.

Selon Fabrizio Romano, qui couvre sur place les dernières avancées du dossier, la Juventus s’apprête à formuler une ultime offre aux dirigeants neroverdi, sensé boucler pour de bon l’opération. Les Bianconeri se montrent très confiants quant à l’avancée des négociations, et pensent qu’une offre de 35 millions d’euros pourrait être suffisante pour enrôler Locatelli. Pour rappel, Arsenal se montrait aussi très entreprenant dans le dossier mais le joueur de 23 ans avait toujours refusé les avances des Gunners, privilégiant les offres de la Vieille Dame. Dans le même temps la Juventus s’active en interne pour récupérer son ancien milieu de terrain Miralem Pjanic du FC Barcelone, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. De quoi former un entrejeu très compétitif cette saison.

Locatelli, grand espoir de la Squadra Azzura

Arrivé en 2018 à Sassuolo en provenance de l’AC Milan, le milieu de terrain s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable chez les Neroverdi. Auteur de 4 buts en 34 rencontres de Serie A, le natif de Lombardie a explosé aux yeux de l’Europe cet été, en remportant l'Euro avec l’Italie et en s’intercalant dans la rotation dans l’entrejeu avec Barella, Verratti et Jorginho.