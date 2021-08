Liga : les débuts cauchemardesques de Luca Zidane avec le Rayo

Publié par Thomas le 17 août 2021 à 01:55

Tout juste promu en Liga, Luca Zidane a vécu une première cauchemardesque avec le Rayo Vallecano ce week-end face au FC Séville. Il s'est fait expulser dès le début de la rencontre.

Liga : Luca Zidane, de Héros à zéro

Tout ressemblait pourtant à un conte de fées pour le deuxième fils de Zinedine Zidane. Formé au Real Madrid, sous l’égide de son père, Luca Zidane ne s’était jamais réellement imposé chez les Merengues, qui avaient préféré le céder au Racing de Santander pour finalement le vendre l’année dernière au Rayo Vallecano. Si son début de carrière paraissant tumultueux, le natif de Marseille s’était révélé la saison dernière, comme le grand sauveur de son club en permettant au Rayo Vallecano d’obtenir son ticket pour la montée en Liga. Principal artisan de la très bonne saison du club de Vallecas (banlieue de Madrid), le gardien de 23 ans est très vite tombé de son petit nuage ce dimanche avec son match catastrophique contre le FC Séville.

À la 16e minute du match, le portier français réalise une sortie approximative en voulant récupérer le ballon des pieds de l’attaquant marocain Oussama Idrissi. C'est là qu'il se fait expulser immédiatement par l’arbitre de la rencontre, M. Isidro Díaz de Mera. Une action préjudiciable, puisqu’elle entraîne directement l’ouverture du score sur penalty de Youssef En-Nesyri, ponctué plus tard par le doublé de la recrue Erik Lamela (victoire finale des Andalous 3-0). Une terrible désillusion pour Zidane, qui jouait là le deuxième match de sa carrière en Liga et le premier sous les couleurs du Rayo.

Avec cette lourde défaite encaissée d’entrée, le Rayo Vallecano honore de la pire des manières son retour en Liga, plus de deux ans après sa descente en deuxième division espagnole. Peu connu en France, le club à la bande rouge, est un véritable patrimoine historique et culturel de la ville de Madrid. Fondé en 1924 dans le quartier populaire de Vallecas, le Rayo fait partie de ces clubs engagés sur la scène politique et sociale, qui jouissent d’une très grande fanbase.