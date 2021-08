LOSC mercato : Arrivée imminente d'un gardien de Liga !

Publié par Thomas le 18 août 2021 à 12:17

À la recherche d’un gardien après le douloureux départ du Français Mike Maignan à l’AC Milan, le LOSC va enregistrer l’arrivée du Croate Ivo Grbic en provenance de l’Atlético Madrid.

LOSC Mercato : Ivo Grbic débarque dans le Nord

Objectif numéro 1 de Jocelyn Gourvennec cet été, le portier croate de 25 ans va s’engager dans les prochaines heures dans les rangs lillois, après qu’un accord ait été trouvé entre les dirigeants nordistes et son club de l’Atlético Madrid. On l'évoquait récemment, le club espagnol avait retenu son joueur, n’étant pas d’accord avec l’indemnité de transfert proposé. Après des semaines de négociations, les deux clubs sont parvenus à un accord aujourd’hui et finalisent les derniers détails du contrat du joueur. Arrivé en 2020 chez les Colchoneros, Grbic n’aura disputé qu’un petit match en Coupe du Roi et n’avait plus jamais refoulé les pelouses espagnoles. Dans l’ombre du très bon Jan Oblak, qui n’a loupé aucun match de Liga cette saison, Grbic voyait son départ de l’Atlético comme une évidence cet été.

Si les Dogues avaient plusieurs noms en tête pour le poste de gardien de but, notamment le joueur du Betis Joel Robles, la priorité a toujours été le dossier Grbic, qui restait en stand-by depuis plusieurs jours, faute de mésentente entre les deux parties. Auteur d’un début de saison catastrophique, le LOSC se retrouve 18e de Ligue 1 après notamment une terrible défaite samedi dernier contre l’OGC Nice et son ancien coach Christophe Galtier.

Aligné lors des deux premières journées du championnat, le Brésilien Leo Jardim n’a pas rassuré la direction lilloise, en encaissant un total de 7 buts. Véritable chantier au LOSC, Jocelyn Gourvennec et son staff remuaient ciel et terre pour enrôler un gardien de haut niveau depuis le départ de Maignan au début de l’été. Avec l’arrivée imminente de Ivo Grbic, les Champions de France pourront désormais se tourner vers d’autres secteurs importants avant la fin du mercato.