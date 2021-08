OL Mercato : Avant la signature de Shaqiri, Aulas admet une crise

Publié par ALEXIS le 23 août 2021 à 15:52

Accroché par Clermont Foot (3-3), dimanche, l’ OL va se renforcer dans les prochaines heures grâce à l’arrivée de Xherdan Shaqiri. Mais avant la signature officielle de l’ailier de Liverpool, Jean-Michel Aulas s’est montré inquiet. Il parle déjà de crise à Lyon.

OL : Aulas, « soyons forts dans la gestion d’une crise qui se résoudra... »

L’ OL a été tenu en échec par Clermont Foot au Groupama Stadium, dimanche. La victoire tendait pourtant les bras à l’équipe de Peter Bosz qui avait deux buts d’avance (3-1) en première période, mais elle a flanché en toute fin de match. En l'espace de dix minutes, le promu est revenu à égalité grâce à 2 buts inscrits respectivement à la 80e et dans le temps additionnel (90e+1). Un renversement de situation qui n’est pas du tout du goût de Jean-Michel Aulas. « Je suis évidemment déçu […]. L’Olympique Lyonnais aurait dû gagner ce match largement », a-t-il regretté dans un message posté sur son compte Twitter.

Pour le président du club rhodanien, son équipe est clairement en crise en ce début de championnat. « Tout le monde en est conscient : soyons forts dans la tête et la gestion d’une crise qui se résoudra en jouant comme en 1ère mi-temps et en soutenant notre staff », a ensuite lâché le dirigeant de l’ OL.

La signature de Xherdan Shaqiri tombe à pic ?

Les Gones ont enregistré une défaite (3-0 à Angers) et deux matchs nuls en trois journées de Ligue 1. Avant le nul arraché par Clermont Foot, l' OL avait été neutralisé par le Stade Brestois (1-1) à Décines. Les Lyonnais ont ainsi concédé 7 buts et en ont marqué 4. Ils comptent donc 2 petits points (-3) et sont 16e au classement général de la L1. Conscient du besoin de renforts en attaque, l' OL a annoncé, dans la nuit de dimanche à lundi, la signature prochaine de Xherdan Shaqiri. Le polyvalent joueur offensif sera la 4e recrue estivale de l'équipe de Peter Bosz, après Damien Da Silva (défenseur central), Henrique Silva Milagres et Emerson Palmieri (arrières gauches).