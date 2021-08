OL : Après Shaqiri, grande annonce d'Aulas sur la fin du mercato

Publié par ALEXIS le 24 août 2021 à 12:01

L’ OL a recruté Xherdan Shaqiri à Liverpool, lundi, mais le mercato estival du club ligérien n’est pas clos. Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur sur la fin du marché des transferts de son équipe.

OL : Aulas, « on va continuer à renforcer notre équipe »

Quatrième recrue estivale de l’ OL, Xherdan Shaqiri n’est pas la dernière. Des renforts sont prévus au sein de l’équipe de Jean-Michel Aulas lors des derniers jours du marché des transferts. C’est la promesse formulée par le président du club rhodanien sur son compte Twitter, après l’officialisation de la signature de l’ailier en provenance de Liverpool. « On va continuer à renforcer notre équipe », a déclaré le dirigeant de l’Olympique Lyonnais.

Outre Xherdan Shaqiri, l’ OL avait enregistré les arrivées de Damien Da Silva (défenseur central), Henrique Silva Milagres et Emerson Palmieri (arrières latéraux gauches). Vu le début de saison poussif de l'équipe de Peter Bosz, Jean-Michel Aulas veut la renforcer suffisamment afin de remonter la pente et surtout faire une campagne européenne. « Revenir progressivement dans les places d’honneur du championnat et se lancer de toutes nos forces dans cette Europa League qui reste aussi un objectif », a-t-il indiqué comme objectif.

La première de Xherdan Shaqiri face au FC Nantes ?

L’ OL est 16e de Ligue 1 avec 2 points (-3) après trois journées de championnat. Xherdan Shaqiri, lui, devrait faire sa première apparition ce vendredi (21h) contre le FC Nantes, au Stade de la Beaujoire, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Par ailleurs, Jean-Michel Aulas a présenté ses excuses et remercié les supporters des Gones, avant le déplacement à Nantes, pour la lourde défaite à Angers (3-0) et le match nul concédé à Clermont Foot (3-3) dans le temps additionnel. « Merci à tous les supporters d’être venus en nombre au match contre Clermont pour permettre avec près de 35 000 spectateurs d’être la 1re affluence de France. Nous connaissons maintenant les axes de progrès... », a-t-il écrit sur le réseau social.