ESTAC Mercato : Un champion du monde bientôt à Troyes ?

Publié par Thomas le 24 août 2021 à 12:21

Et si Adil Rami revenait en Ligue 1 ? C’est en tout cas le souhait du promu Troyes, qui compte se renforcer défensivement après son début de championnat très moyen (2 défaites et 1 nul). L’ ESTAC veut poursuivre son recrutement en s’attribuant les services de joueurs expérimentés afin de se maintenir en Ligue 1. Le champion du monde 2018 est libre de tout contrat depuis son départ du Boavista FC.

ESTAC Mercato : Adil Rami dans le viseur des Troyens

Après trois expériences peu concluantes à Fenerbahçe (Turquie), Sochi (Russie), puis le Boavista FC (Portugal), le défenseur central de 35 ans pourrait faire son retour en France, chez le promu Troyes. Libre de tout contrat après une saison en dents de scie dans le championnat portugais, Adil Rami ferait les affaires de l’ ESTAC qui ne se montre pas satisfait de sa charnière défensive depuis la reprise du championnat. Après Lille OSC et l’Olympique de Marseille, le joueur connaîtrait son troisième club dans l’élite, pour éventuellement y terminer sa carrière.

Un mercato pourtant ambitieux

Le début de saison de l’ ESTAC a de quoi décevoir les supporters troyens, qui gardaient beaucoup d’espoir après le recrutement opéré par le club. Avec l’arrivée record de Metinho (5 millions d’euros) et de Renaud Ripart, le club pouvait se permettre de rêver au maintien cette saison. La direction troyenne a décidé de miser sur l’expérience cet été et souhaite poursuivre dans cette optique en s’attribuant les services d’Adil Rami, qui, s’il signait dans l’Aube, connaîtrait son dixième dans sa carrière.

Un parcours atypique

Alors fonctionnaire pour la mairie de Fréjus, Adil Rami s’entraîne dans le club de sa ville, où il aspire à devenir footballeur malgré un âge où beaucoup deviennent professionnels (20 ans). « J'en ai bavé mais je trouvais déjà cette vie formidable. J'étais en CDI et je gagnais 1050 € par mois plus 500 € que me donnait le club. C’est comme ça que j'ai pu m’acheter ma première bagnole, une Renault Mégane 2 », déclarait le joueur en 2010.

À 21 ans, il se fait recruter par le LOSC sans jamais n’être passé par un centre de formation, une chose rare pour le football moderne. À Lille, il explosera aux yeux de l’Europe, notamment en remportant le championnat de France en 2011. Après des expériences fructueuses en Espagne (Valence, Séville) et en Italie (AC Milan), le défenseur s'engage de 2017 à 2019 à l' OM, période où il connaîtra le plus beau moment de sa carrière, avec une finale de Ligue Europa et une victoire en Coupe du Monde en 2018 avec la France. Une très belle carrière, qui pourrait donc se conclure en France.