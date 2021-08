FC Metz Mercato : 15M€, accord total avec les Spurs pour Pape Sarr !

Publié par Thomas le 24 août 2021 à 16:21

Longtemps dans les petits papiers de Nuno Santo, le très prometteur milieu défensif Pape Matar Sarr va rejoindre le club de Tottenham, après qu’un accord total ait été trouvé entre le FC Metz et les Spurs. Le Sénégalais restera en France jusqu’en juin 2022 puis s’engagera à Tottenham pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros. Il remplacera Tanguy Ndombele, chaque jour plus proche d’un départ du club londonien.

FC Metz Mercato : Les Grenats vendent leur pépite Pape Sarr

Comme évoqué il y a trois jours, le jeune espoir sénégalais Pape Matar Sarr faisait l’objet d’une grosse convoitise du côté de l’Angleterre, notamment de la part de Tottenham qui souhaite renforcer son secteur de l’entrejeu. Les Spurs sont parvenus à un accord avec les Messins, pour un transfert estimé à 15 millions d’euros. Le milieu défensif de 18 ans va parapher un contrat de six saisons à Tottenham, mais restera en France jusqu’en juin 2022.

Le journaliste Fabrizio Romano, qui couvre le dossier depuis ses débuts, vient d'annoncer la nouvelle sur son compte Twitter. « Accord trouvé, l’opération est prête à être complétée pour 15 millions d’euros, accord total obtenu de manière verbale, en attente de la signature du contrat. Tottenham est maintenant ouvert pour laisser Pape Sarr au FC Metz en prêt jusqu’en juin 2022. »

Le milieu défensif sort d’une saison prometteuse avec les Messins, où il aura disputé 22 rencontres de Ligue 1 et marqué 3 buts. À seulement 18 ans, Sarr fait partie des meilleurs joueurs de l’effectif des Grenats. Il est l’un des plus grands espoirs du championnat français. Le président du FC Metz, Bernard Serin, s’était rendu en Angleterre il y a une semaine pour s’entretenir avec plusieurs cadors britanniques, comme Manchester United et Chelsea. C’est finalement Tottenham qui rafle la mise.

Pape Sarr pour remplacer Ndombele

Les plans de Nuno Santo sont très clairs, en signant Pape Sarr le technicien portugais pourra pousser vers la sortie le milieu français Tanguy Ndombele, avec qui le courant ne passe plus du tout. L’ancien Lyonnais n’est pas satisfait du temps de jeu qui lui est accordé depuis le départ de José Mourinho. Le joueur de 24 ans n’a pas disputé la moindre minute depuis mi-mai, une situation qui pourrait très vite se décanter.