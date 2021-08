ASSE : Un cadeau du PSG à Sainté avant la fin du Mercato ??

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 00:15

Prêté par le PSG au RC Lens la saison dernière, Arnaud Kalimuendo plait à l’ ASSE. Claude Puel tente de l’attirer chez les Verts pour se renforcer en attaque. Le dossier pourrait se décanter cette semaine, car le joueur est intéressé par une nouvelle aventure loin de Paris.

PSG : Arnaud Kalimuendo à l' ASSE avec Aouchiche ?

Bien que présent dans le groupe du PSG, Arnaud Kalimuendo devrait quitter l’équipe de Mauricio Pochettino. L’ ASSE négocie son arrivée dans le Forez et les nouvelles sont bonnes. L’attaquant formé dans la capitale préférerait rejoindre son ami de promotion, Adil Aouchiche, à l'AS Saint-Étienne, alors que le RC Lens le veut encore, après son expérience réussie sous ses couleurs la saison dernière. Le deal avec le Paris Saint-Germain pourrait se conclure en toute fin de mercato, avant le 31 août à minuit. Si l’on en croit les informations de France Bleu Nord, Arnaud Kalimuendo est décidé à quitter le Paris SG où il est certain de ne pas avoir de place de titulaire devant les grosses stars que sont Kylian Mbappé et Mauro Icardi. L’avant-centre de 19 ans est d’accord pour un prêt ou un transfert sec cet été, à en croire la source. Une opportunité que l’ ASSE, en quête d’un buteur depuis le départ de Robert Beric en MLS, ne veut pas rater.

Le jeune attaquant en manque de temps de jeu au PSG

Arnaud Kalimuendo a prolongé son contrat en octobre 2020, avant son prêt au Racing Club de Lens. Il est donc lié au PSG jusqu’au 30 juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 10 M€. La saison dernière, il avait disputé 30 matchs en Ligue 1 sous le maillot des Sang et Or. Il avait marqué 8 buts et délivré 6 passes décisives. Le club alors promu dans l’élite avait fini à la 7e place, aux portes de l’Europe. Ce début de saison, la pépite espérée par l' ASSE a fait deux brèves apparitions en Ligue 1 avec les Parisiens (soit 6 minutes cumulées), après avoir été titulaire lors du Trophée des champions.