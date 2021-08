OM Mercato : Longoria tire un trait sur un dossier prioritaire

Publié par Thomas le 25 août 2021 à 12:23

Dossier brûlant du mercato marseillais, le milieu de terrain du Valence CF, Daniel Wass, ne se rendra finalement pas à l’ OM cet été. Pisté il y a plusieurs semaines par Pablo Longoria pour venir renforcer le secteur défensif (latéral droit), le polyvalent Danois a finalement été convaincu par le projet de son entraîneur José Bordalás, malgré sa grande volonté de quitter le navire valencien.

Mercato OM : Une croix sur le dossier Daniel Wass

L’ Olympique de Marseille qui réalise un mercato XXL depuis le début de l’été, doit néanmoins faire une croix sur un dossier pourtant jugé prioritaire il y a quelques semaines. Le milieu de terrain, parfois reconverti en latéral droit, faisait l’objet d’une forte convoitise de la part des dirigeants olympiens, qui avaient reçu le feu vert du Danois. Cependant, l’ancien joueur de l’ETG se voyait barrer la route par son club de Valence, qui se montrait très exigeants financièrement avec l’ OM.

Finalement, les Phocéens ne verront pas débarquer Daniel Wass cet été, et cela pour deux raisons bien précises. Tout d’abord, à cause du nouvel entraîneur de Valence, José Bordalás, qui a réussi à convaincre son joueur de rester, en lui confiant plus de protagonisme dans l’équipe, le joueur a été titularisé lors des deux premières rencontres de championnat. Très apprécié en Espagne, le technicien de 57 ans porte un vent de fraicheur à Valence, après une très belle expérience à Getafe pendant cinq ans. Si le coach espagnol a freiné la venue de Daniel Wass à Marseille, la signature du très attendu Pol Lirola au Vélodrome a définitivement enterré l’espoir d’un transfert du Danois à l’ OM.

Bientôt Adam Ounas à Marseille ?

Si une porte s’est refermée pour Pablo Longoria, une autre s’est immédiatement ouverte, avec désormais des négociations en cours avec Naples pour enrôler la pépite algérienne Adam Ounas. Dans le même temps, les olympiens ont bouclé, dans la plus grande discrétion, la venue du jeune espoire Pedro du Real Madrid Castilla (prêté aux Pays-Bas une saison).