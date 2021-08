Juventus Mercato : Le remplaçant de Cristiano Ronaldo déjà trouvé !

Publié par Thomas le 26 août 2021 à 13:55

Le départ de Cristiano Ronaldo semble déjà acté dans l’esprit des dirigeants Bianconeri. Alors que le joueur a fait part de sa décision de partir d’Italie ces prochains jours, la Juventus aurait déjà anticipé son départ en ciblant son remplaçant, et c’est un ancien du Paris Saint-Germain.

Juventus Mercato : Moise Kean à la place de Ronaldo en attaque

Ce mercato 2021 risque de rentrer dans les annales du football. Entre ventes records et transferts des plus grands joueurs de la planète, le marché estival a réservé d’énormes surprises et ne compte pas s’arrêter de sitôt. Après Lionel Messi arrivé il y a quelques semaines au PSG, et dans le sens inverse Kylian Mbappé qui se rapproche de plus en plus du Real Madrid, c’est désormais au tour de Cristiano Ronaldo d’enflammer les rumeurs de transfert. Le quintuple Ballon d’Or portugais a récemment fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas rester davantage à la Juventus de Turin et qu'il s’était lui-même proposé à Manchester City.

Hier soir, tout s’est emballé, avec un accord de principe trouvé entre les deux parties pour un contrat de deux ans en Angleterre. Jorge Mendes est en contact permanent avec les Citizens et compte bien boucler l’opération au plus vite. La Vieille Dame a fixé le prix de sa star à 29 millions d’euros. Si le club italien étudiait la possibilité d’un échange avec l’attaquant brésilien Gabriel Jesus, il semblerait que la Juve ait porté son dévolu sur un autre attaquant de Premier League pour remplacer le Portugais.

Selon Rudy Galetti, les Bianconeri aimeraient enrôler l’ancienne pépite du PSG, Moise Kean, retourné à Everton après son prêt d’un an en France. Son profil plairait fortement à Massimiliano Allegri, qui aurait déjà entamé des discussions avec les Toffees. Par sa nationalité italienne, Kean aurait l’avantage de ne pas compter comme un joueur extra-communautaire. Dans le même temps, l’agent macédonien Fali Ramadani a proposé les services de Luka Jovic à la Juve. Tout pourrait donc se décanter dans les prochaines heures.