OL : Jean-Michel Aulas promet du lourd pour la fin du mercato

Publié par Ange A. le 28 août 2021 à 06:35

Au sortir de la courte victoire de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du FC Nantes, Jean-Michel Aulas a évoqué la fn du mercato. Le président de l’ OL est certain de réaliser un grand coup d’ici la clôture du marché des transferts.

Jean-Michel Aulas promet une grosse signature à l’ OL

Fin de disette pour l’Olympique Lyonnais. Vendredi, l’ OL a signé sa première victoire en Ligue 1 Conforama cette saison. Lyon s’est imposé sur le plus petit des scores sur la pelouse du FC Nantes. Un but de Moussa Dembélé (35e) a suffi aux Gones pour repartir de La Beaujoire avec les trois points. Satisfait de cette premier succès, Jean-Michel Aulas s’est livré après la rencontre. Le président lyonnais n’a pas manqué d’évoquer le mercato. Le dirigeant rhodanien entend encore frapper un grand coup d’ici le 31 août, date de clôture officielle du mercato estival. « On travaille sur une grosse arrivée. Il reste très peu de temps. Les règles ont changé aujourd’hui concernant les extra-communautaires. On travaille depuis le début du mercato», assure JMA au micro de OLTV.

Des pistes pour la fin du mercato lyonnais

Reste maintenant à savoir de quelle « grosse arrivée » parle le président de l’Olympique Lyonnais. Surtout au moment où l’ OL ne manque pas de pistes pour renforcer ses rangs. Ces dernières heures, le nom du buteur du Montpellier Hérault Gaëtan Laborde est envoyé à Lyon. Le club rhodanien n’aurait pas également dit son dernier mot pour le canonnier iranien Sardar Azmoun. Lors de la présentaton de Xherdan Shaqiri, Jean-Michel Aulas indiquait également que tout n’était pas perdu dans le dossier André Onana. Alors que l’identité de la future recrue est attendue, JMA a aussi précisé que Lyon allait enregistrer « un départ supplémentaire ». Courtisé par Burnley et absent de la feuille de match contre le FC Nantes, Maxwel Cornet est en instance de départ cet été.