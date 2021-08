LOSC Mercato : Les raisons de la signature d'Ivo Grbic

Publié par Ange A. le 29 août 2021 à 08:55

Le Lille OSC a misé sur le portier croate Ivo Grbic pour remplacer Mike Maignan. Le portier prêté par l’Atlético Madrid s’est confié sur son choix de rejoindre le LOSC cet été.

Ivo Grbic se justifie pour sa signature au LOSC

Il s’agit sans doute du revers de la médaille pour le Lille OSC. Après son titre en Ligue 1 Conforama la saison dernière, le LOSC s’est retrouvé attaquer de toute part. Si Olivier Létang a fermé la porte à un cadre comme Burak Yilmaz, d’autres ont quitté le club nordiste cet été. Il s’agit notamment de Mike Maignan. Le portier tricolore de 26 ans est parti assurer la succession de Gianluigi Donnarumma (recruté par le PSG) à l’AC Milan. Pour remplacer l’ancien titi parisien, la direction des Dogues a opté pour Ivo Grbic. Le gardien de but croate, arrivé de l’Atlético Madrid, a rejoint les Dogues dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Présent en conférence de presse avant la réception du Montpellier Hérault, le Croate s’est livré sur les raisons qui l’ont poussé à choisir Lille.

Les raisons de la signature de Grbic à Lille

Le nouveau portier lillois assure que plusieurs facteurs ont pesé dans son choix. La perspective de disputer la Ligue des champions n’y est pas notamment étrangère. « J’ai choisi le LOSC pour la Ligue des Champions, mais aussi pour le projet, et l’organisation, qui est très bonne. Ils ont une bonne façon de travailler avec les jeunes joueurs. C’est un club qui s’améliore et qui devient meilleur après chaque saison », a confié Ivo Grbic devant la presse. Pour ses débuts avec le Lille OSC, le portier de 25 ans a concédé un but lors du nul (1-1) sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne lors de la dernière journée. Ce dimanche, le remplaçant de Maignan va tenter de garder sa cage inviolée face au MHSC.