OL : Vers une énorme désillusion pour la fin du mercato

Le mercato fermant ses portes mardi, l’Olympique Lyonnais espère encore frapper un coup sur le marché des transferts. Sauf surprise, l’Iranien Sardar Azmoun sera la dernière recrue de l’ OL cet été.

Un dernier coup attendu à l’ OL pour boucler le mercato

L’Olympique Lyonnais a empoché 15 millions d’euros suite à la vente de Maxwel Cornet à Burnley. Après ce départ, Lyon devrait officialiser une nouvelle signature dans les prochaines heures. Président de l’ OL, Jean-Michel Aulas a encore confirmé au sortir du court succès contre Nantes qu’une « grosse arrivée » se prépare. Un accord ayant déjà été trouvé avec Sardar Azmoun, il ne manque plus que l’aval du Zénit Saint-Pétersbourg pour libérer l’attaquant de 26 ans. Lequel devrait s’engager pour 5 ans chez les Gones. Après la signature d’Azmoun, Lyon ne devrait plus recruter de renfort cet été comme l’indique Hugo Guillemet. Le journaliste de L’Équipe assure en effet que le controversé Marcelo Guedes ne sera pas remplacé.

Pas de successeur pour Marcelo à Lyon cet été

Citant Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, le confrère assure que l’Olympique Lyonnais ne recrutera pas de défenseur central cet été. « Aulas et Ponsot ont expliqué qu’ils ne recruteraient pas un DC. Il y en a 4 : Lukeba, Diomandé, Da Silva, Denayer », confie Hugo Guillemet. Cette révélation devrait donc couper court aux rumeurs annonçant un remplaçant de Marcelo Guedes dans l’effectif de Peter Bosz. Le nom du Belge du KV Oostende Arthur Theate (21 ans) était associé au club rhodanien. Le défenseur brésilien a été mis à l’écart du groupe professionnel pour comportement inapproprié. L’ OL et le défenseur de 34 ans négocierait actuellement une résiliation à l’amiable de leur contrat. Prolongé en mars, le bail de Marcelo court jusqu’en juin 2023. Une échéance désormais hypothétique pour le Brésilien envoyé en équipe réserve.