Stade Rennais Mercato : 30M€, le SRFC boucle un dossier colossal !

Publié par Thomas le 31 août 2021 à 10:49

C’est le feuilleton qui halète le Stade Rennais depuis plusieurs mois et il vient de se boucler aujourd’hui. Longtemps indécis, le SRFC a fini par trancher et envoyer l’un de ses plus grands espoirs de son histoire au Real Madrid, avec qui le club est tombé d'accord.

Stade Rennais Mercato : Le Real Madrid paye le prix pour Camavinga

Un temps annoncé du côté du PSG, le jeune milieu de terrain international tricolore Eduardo Camavinga ne rejoindra ni Paris, ni Manchester United (qui lui faisait les yeux doux depuis le début de l’été). Cette nuit, le SRFC est tombé d’accord avec une autre grosse écurie européenne, le Real Madrid, et Florentino Pérez, qui a décidé de payer la somme demandée par les bretons pour leur pépite : 30 millions d’euros plus bonus. Comme l’avance le journaliste Fabrizio Romano, qui a couvert le dossier du début à la fin, les contrats sont déjà signés depuis minuit et l’officialisation aura lieu dans quelques heures.

Pour rappel, Camavinga avait émis le souhait de rejoindre le Real Madrid dès la fin de la saison dernière, en indiquant à Nicolas Holveck qu’il serait prêt à aller au bout de son contrat (2022) pour ensuite partir libre l’été prochain. Une décision qui n’était pas du goût du SRFC qui comptait bien récupérer une certaine liquidité en vendant son joueur dès cet été.

Le Stade Rennais a très bien anticipé le départ de sa star de 18 ans, en s’attribuant les services de Baptiste Santamaria (26 ans, Fribourg) et du très prometteur Lovro Majer (23 ans, Dinamo Zagreb) au milieu de terrain. Camavinga avait même perdu sa place de titulaire depuis la reprise, préférant des joueurs comme Benjamin Bourigeaud ou Flavien Tait.

Après l’échec Mbappé, le Real se rattrape

L’arrivée d'Eduardo Camavinga soulage en partie le mal de crâne causé quelques heures plus tôt, par la non-venue de Kylian Mbappé, véritable objectif des Merengues cet été. Alors que tout poussait à croire que le club espagnol allait enfin enrôler la star parisienne, il s’est finalement retiré des négociations, voyant la fermeté et l’intransigeance de Nasser Al-Khelaïfi.