OL Mercato : Jean-Michel Aulas donne déjà le ton pour l'hiver

Publié par Ange A. le 02 septembre 2021 à 06:35

Présent lors de la présentation de Jérôme Lopez, Jean-Michel Aulas s’est confié sur le prochain mercato de Lyon. Le président de l’ OL promet du mouvement, notamment en attaque.

Aulas attend du lourd à l’ OL cet hiver

En difficulté en ce début de saison (une seule victoire en 4 journées), l’Olympique Lyonnais vient d’enregistrer la signature d’un renfort de taille. Mercredi, l’ OL a officiellement présenté Jérôme Boateng, sa dernière recrue estivale. Le défenseur central allemand arrive libre suite à l’expiration de son contrat au Bayern Munich. Présent lors de cette cérémonie, Jean-Michel Aulas a exprimé sa satisfaction au moment où le mercato estival ferme ses portes. « C’est une campagne qui a été conforme à ce que nous souhaitions. Ça a été piloté d’une main de maître par Vincent (Ponsot, le directeur général). Ça montre que l’OL n’avait pas de problèmes financiers à court terme », a d’abord lancé le patron des Gones selon les propos relayés par Foot Mercato.

Le dirigeant rhodanien attend encore des recrues à Lyon d’ici janvier. « Il y a des chances pour que ça bouge d’ici janvier, si on n’a pas bougé d’ici là... On fera sans doute un certain nombre de choses complémentaires », a prévenu Jean-Michel Aulas. Pour le président de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz aura besoin de renfort en attaque pour compenser les départs de plusieurs éléments à la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Le Cameroun abrite la compétition du 9 janvier au 6 février 2022. Islam Slimani, Moussa Dembélé, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere seront de la partie.

La grosse mise au point concernant Marcelo Guedes

Jean-Michel Aulas a également été interpellé sur la situation de Marcelo Guedes. Le départ du défenseur central était attendu cet été suite à sa mise à l’écart de l’effectif professionnel pour comportement inapproprié. Pour le président de l’ OL, le départ du Brésilien reste toujours d’actualité quoique le principal intéressé ait décliné plusieurs propositions. « Il y a des propositions. Il a eu le choix de partir libre, mais il a dit non. Il a décidé de ne pas accepter notre proposition. Il y a deux clubs qui le voulaient […] Attention, pour Marcelo, il y a encore des championnats où le mercato n’est pas terminé. Il faut se montrer un peu patient », a déclaré le président Aulas.