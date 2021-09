OL Mercato : Retour à Lyon, Benzema lâche sa réponse à Aulas

Publié par Timothée Jean le 02 septembre 2021 à 16:01

Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a récemment avoué qu’il aimerait récupérer Karim Benzema. Et l’attaquant du Real Madrid n’a pas tardé pour lâcher sa réponse.

Karim Benzema bientôt de retour à l’ Olympique Lyonnais ? Un rêve pour tous les supporters du club rhodanien et ses dirigeants aussi. Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, n’a jamais caché son admiration pour l’attaquant du Real Madrid et continue de nourrir secrètement l’espoir de le rapatrier à la maison.

En marge de la présentation de Jérôme Boateng, le président lyonnais a même expliqué qu’il n’a pas abandonné l’idée de récupérer son ancien buteur. Mais qu’en pense le principal concerné ? Interrogé par la radio RTL, l'attaquant de 33 ans s’est lui-même exprimé sur le sujet.

Karim Benzema veut terminer sa carrière au Real Madrid

S’il n’a jamais caché son attachement à l’OL, Karim Benzema a tenu à calmer les ardeurs des Lyonnais. Le buteur français du Real Madrid a déclaré qu'un retour à Lyon n'était plus à l'ordre du jour, car son club de coeur ne pourrait tout simplement pas répondre à ses objectifs. KB9 souhaite rester au top niveau à Madrid.

« Où terminer ma carrière ? J’ai deux clubs. J’avais Lyon, j’ai le Real Madrid. Tant que je pourrai jouer au plus haut niveau, je continuerai au Real parce que pour moi c’est l’exigence au top et je me sens super bien là-bas », a simplement répondu l’attaquant madrilène. Pour la petite histoire, Karim Benzema a évolué en Ligue 1 durant un peu plus de quatre saisons avec l’ Olympique Lyonnais. En 172 apparitions, il a inscrit 72 buts avec son club formateur. Il fut notamment meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue 1 en 2008 avant de rejoindre le Real Madrid en juillet 2009. Il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 avec le club madrilène.