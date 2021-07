OM Mercato : La mise au point de Longoria sur Ribéry

Publié par Timothée Jean le 08 juillet 2021 à 17:00

En marge de la présentation de Gerson, la deuxième recrue estivale de l' OM, Pablo Longoria, le président, a fait une mise au point très ferme concernant la rumeur d'un retour de Franck Ribéry au club phocéen.

OM Mercato : Longoria dément la rumeur Ribéry

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, est en train de réaliser un mercato estival impressionnant. Après avoir annoncé les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder et Mattéo Guendouzi, le club phocéen devrait officialiser, dans les prochaines heures, le recrutement du gardien espagnol Pau Lopez. Mais la direction marseillaise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Pablo Longoria souhaite attirer un nouveau renfort offensif et le nom de Franck Ribéry circulait depuis quelques jours sur la toile. Présent en conférence de presse ce jeudi, le président marseillais a rapidement démenti cette grotesque rumeur en ses termes. « Ribéry ? Ça, c'est la première nouvelle. Je ne peux que respecter Franck Ribéry, mais actuellement dans l'effectif, on a déjà quatre joueurs à son poste : Ünder, Konrad, Luis Enrique, Radonjic. En ce moment, c'est normal qu'il y ait beaucoup de rumeurs. On l'a vu ces dernières semaines. Des noms vont encore sortir, c'est normal, mais comme vous le savez, je préfère parler des situations qui sont en train d'être finalisées », a-t-il confié. Libre depuis son départ de la Fiorentina, l'attaquant de 38 ans ne devrait donc pas retourner à l'Olympique de Marseille cet été. Il devra trouver un nouveau challenge sous d'autres cieux.

Longoria veut renforcer chaque poste à l' OM

Par ailleurs, le président Pablo Longoria a confirmé sa volonté de renforcer chaque poste au sein de l'effectif marseillais. Le patron de l' OM souhaite offrir à son entraîneur, Jorge Sampaoli, une équipe très compétitive afin de revenir dans le haut du tableau en Ligue 1 et décrocher une place qualificative en Ligue des Champions la saison prochaine. Pablo Longoria a ainsi confirmé son intention d'attirer de nouveaux défenseurs cet été. Le gardien de l'AS Rome, Pau Lopez, devrait d'ailleurs signer à l' OM afin de concurencer Steve Mandanda dans les cages phocéennes. Et des nouveaux renforts sont attendus à Marseille dans les prochains jours.