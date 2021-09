Bordeaux Mercato : Lopez est passé à côté d’un joyau au Maroc

Publié par Timothée Jean le 06 septembre 2021 à 12:10

Longtemps en quête d’un renfort défensif cet été, Gérard Lopez et les Girondins de Bordeaux ont tout tenté pour faire venir le défenseur marocain, Achraf Dari, sans succès. L’Équipe s'est penché sur le dossier et dévoile les raisons de cet échec bordelais.

Bordeaux Mercato : Gérad Lopez a tenté de recruter Achraf Dari

Les Girondins de Bordeaux ont vécu un été 2021 très mouvementé. Sauvé par le gong de la descente sur le plan sportif puis juridique, le club au scapulaire compte retrouver le haut du tableau en Ligue 1, sous la houlette de son nouveau président Gérard Lopez. Le nouveau patron du FCGB nourrit de grandes ambitions pour son club et n’a pas chômé lors de ce mercato estival. Ce sont au total six nouveaux renforts qui ont rejoint le club bordelais et le nouveau président bordelais ne compte pas s’arrêter là.

La direction bordelaise souhaitait impérativement attirer un nouveau défenseur cet été. Selon les informations de L’Équipe, les Girondins de Bordeaux ont tenté de recruter dans les derniers instants du mercato, Achraf Dari, qui sort d’une bonne saison avec Wydad Casablanca. L’affaire semblait même bien partie puisque le principal concerné avait déjà donné son accord pour rejoindre les Bordelais cette saison. Il ne restait plus qu’à trouver un accord économique avec son club pour boucler son transfert. Mais ce deal a finalement capoter en raison des exigences financières de Wydad Casablanca.

Achraf Dari trop cher pour Bordeaux

Le quotidien sportif assure en effet que les dirigeants bordelais ont formulé une offre d’un million d’euros pour s’attacher les services d’Achraf Dari. Une proposition déclinée par les dirigeants de club marocain qui attendaient un effort supplémentaire pour lâcher leur défenseur. Mais cet effort financier n’est jamais arrivé sur la table des négociations.

Résultat des courses, le défenseur marocain de 22 ans est finalement resté à Wydad Casablanca, malgré son instance de départ. Reste désormais à savoir si les Girondins de Bordeaux reviendront à la charge pour Achraf Dari avec de meilleurs arguments financiers lors du prochain mercato hivernal.