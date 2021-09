Chelsea Mercato : Un grand espoir français bientôt chez les Blues ?

Publié par Thomas le 09 septembre 2021 à 02:02

Après un mercato de haut niveau, ponctué notamment par les arrivées de Romelu Lukaku (Inter Milan) et Saúl Ñiguez (Atlético de Madrid), Chelsea pense d’ores et déjà a l’avenir, et aux prochains recrutements pour 2022. Selon The Athletic, les Blues sont prêts à chiper un grand espoir français à la Juventus.

Chelsea Mercato : Une pépite de l’AS Monaco bientôt chez les Blues ?

Longtemps associé à la Juventus ces deux derniers mois, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni pourrait finalement rejoindre les champions d’Europe en 2022. Très courtisé cet été après sa saison de haut niveau, le joueur de l’AS Monaco, voit chaque semaine la liste de ses prétendants s’agrandir. Appelé pour la première fois par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus, Tchouaméni monte en puissance à 21 ans, et pourrait quitter le navire monégasque dès janvier.

Depuis plusieurs mois, les Bianconeri suivent avec attention la situation de l’ancien girondin et souhaitaient même frapper un gros coup en l’enrôlant dans les ultimes instants du mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2024 sur le Rocher, Tchouaméni représente l’une de plus grandes forces de l’effectif de Niko Kovac. Le coach croate sait la valeur de son joueur, et est déterminé à le conserver cette saison. Seulement, un nouveau prétendant de taille pourrait tout chambouler, Chelsea.

Comme l’avance le tabloïd anglais, malgré un fort intérêt des turinois, les Blues pourraient finalement s’attribuer les services du grand espoir français. À la course au joueur, Chelsea aurait un avantage financier notable face à la Juve, qui a été très touchée par la pandémie. Coté 30 millions d’euros sur le site Transfermarkt, Aurélien Tchouaméni devrait voir sa valeur monter considérablement, notamment après ses premières caps en équipe de France.

Doté d’un physique puissant et d’une belle vision du jeu, le milieu de terrain de 21 ans est voué à un très grand avenir dans le football. Chez les Bleus, il aura notamment disputé les trois rencontres pour les éliminatoires, étant même titulaire face à l’Ukraine.