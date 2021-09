PSG : Di Maria et Messi en feu avec l'Argentine face à la Bolivie !

Publié par Thomas le 10 septembre 2021 à 15:40

Cette nuit, la rencontre Argentine-Bolivie a permis aux amoureux de football de se régaler. Angel Di Maria a été épatant et son coéquipier du PSG, Lionel Messi, a quant à lui pris en main le match en inscrivant un triplé.

PSG : Di Maria fait danser la Bolivie avec des dribbles fous !

L’Argentine a remporté sur le score de 3-0 le match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 face à la Bolivie. Lionel Messi s’est offert un triplé lors de cette rencontre dominée par les stars du PSG. L’ancien joueur du FC Barcelone a même fondu en larmes en fin de rencontre, après la remise du trophée de la Copa America remportée quelques mois plus tôt. Ce jeudi, le sextuple Ballon d'Or a détroné un certain Pelé, au classement des meilleurs buteurs en équipe nationale, alors porté à 77 buts. Avec ce coup du chapeau, amorcé par un premier but sublime, La Pulga porte son nombre de buts inscrits avec l'Albiceleste à 79.

Il faut noter que Messi a disputé 153 matchs avec la sélection d’Argentine. Lors de ce match, le néo-parisien a laissé exprimer son génie. Après un crochet suite à une passe de Leandro Paredes à la 14e minute du match, le numéro 10 argentin paralysait le portier bolivien Carlos Lampe sur sa ligne.

Le festival Messi n’était alors qu’à ses débuts

À la 41e minute, nouvel échange Di Maria-Messi qui aurait pu précipiter le deuxième but, mais le ballon passe au dessus. Pas de problème puisque les pendules seront mises à l’heure à la 63e minute. Lionel Messi fait un nouvel échange avec l’omniprésent Lautaro Martinez avant de marquer après une première tentative de frappe contrée.

Sur une lourde frappe distante, le capitaine argentin reprend un ballon mal dégagé par Lampe qu’il trompe sur ce coup pour la troisième fois du match. Messi 3, Bolivie 0. Mais lors de ce match, un autre joueur du Paris Saint-Germain a brillé, l'infatigable Angel Di Maria. En réalité, il n’y avait pas Di Maria sur le terrain mais bien "10 Maria". L'ancien merengue était omniprésent sur le terrain et a gratifié des passes et des gestes techniques de très haut niveau. Parmi ses délicatesses dont il a le secret, Fideo a notamment réalisé un enchaînement spéctaculaire au milieu de cinq joueurs boliviens, qui n'a pas manqué d'affoler la toile.

Une prestation XXL pour l'attaquant de 33 ans, qui envoie ce jeudi, un message fort à son entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino. Malgré l'arrivée de la Pulga dans la capitale française, Di Maria ne devrait pas cirer le banc de sitôt.