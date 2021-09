Stade Rennais Mercato : Une opération colossale déjà actée ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2021 à 13:31

Auteur d’un bon mercato estival, le Stade Rennais prépare déjà en coulisses la prochaine période de recrutement de l’hiver. Une opération d’envergure serait ainsi dans les tuyaux pour le club breton.

Liverpool prêt à piocher à Rennes cet hiver ?

Après l’échec de l’été, Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, rêve encore de Jérémy Doku. Et si les dirigeants du Stade Rennais n’ont pas voulu le laisser partir durant la dernière période de recrutement, le club anglais pourrait à nouveau tenter de s'attacher les services du virevoltant ailier belge des Rouge et Noir durant l’hiver. Le protégé de Bruno Genesio serait même la priorité des Reds pour le prochain mercato hivernal selon plusieurs sources concordantes. Cet été déjà, le journaliste Sacha Tavolieri révélait sur Twitter : « je peux confirmer que Liverpool cible Doku, et que si tout va bien, ils iront plus loin avec Rennes. »

D’ailleurs, le quotidien néerlandais Voetbal24 assure que Liverpool prépare une offre colossale cet hiver pour l’international belge de 19 ans. Pour convaincre le Stade Rennais de laisser filer le prodige des Diables Rouges, le club de la Mersey serait prêt à mettre 45 millions d’euros sur la table des négociations. Débarqué en octobre 2020 en provenance d’Anderlecht contre un chèque de 26 millions d’euros, Jérémy Doku pourrait ainsi rapporter gros aux Bretons.

Stade Rennais : Jérémy Doku pas encore rétabli

Forfait pour le rassemblement de la sélection belge en raison d'une blessure à la cuisse, Jérémy Doku n’a pas encore reçu la permission du staff médical du Stade Rennais pour reprendre la compétition. D’après les informations du journal L’Équipe, le natif de Borgerhout devrait encore passer de nouveaux examens dans une dizaine de jours.

Alors qu’il a perdu Eduardo Camavinga dans les dernières heures du mercato estival, Bruno Genesio va devoir se passer de Doku lors des trois prochains matches du SRFC contre le Stade de Reims ce dimanche, contre Tottenham, en Ligue Europa jeudi prochain, et à Marseille dans une semaine. Auteur d’un bel Euro 2020 avec la Belgique, le jeune compatriote d’Eden Hazard pourrait donc faire l’objet d’une offre de la part de Liverpool dans les prochaines semaines.