PSG Mercato : Dossier Mbappé, Leo Messi a mis un véto !!

Publié par Gary SLM le 12 septembre 2021 à 19:01

Lionel Messi y est pour quelque chose dans l’échec du transfert de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid. L’Argentin a mis un véto sur ce dossier.

Comment Lionel Messi a contrarié les plans du PSG

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que Leo Messi a quitté le FC Barcelone pour le PSG. L’Argentin a laissé derrière lui une histoire unique en succès et un Camp Nou pauvre de la plus grande star de son histoire. Depuis son départ, Ronald Koeman tente bien que mal de maintenir le club catalan au niveau qu’on lui connait.

Mais Lionel Messi aurait pu rester à quai si les dirigeants du Paris Saint-Germain n’avaient pas respecté son véto mis dans les derniers instants du mercato estival. En effet, Kylian Mbappé voulait partir pour le Real Madrid et les dirigeants espagnols s’étaient montrés convaincants dans leur traitement de son dossier. Ils ont fait une première offre (170 M€ + 10 M€ en bonus) refusée par le club de la capitale avant d’envoyer une seconde beaucoup plus réaliste et pratiquement conforme aux attentes, mais sans plus de succès.

Malgré une seconde offre de 170M€ + 30M€ de bonus au Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont refusé de laisser partir leur joueur pourtant dangereusement proche de la fin de son contrat (juin prochain). Si jusqu’au mois de janvier prochain aucun accord n’est trouvé entre l’attaquant bondynois et ses dirigeants, celui-ci partira libre de tout contrat en juin puisqu’il signera au prochain mercato avec le Real qui lui réserve des conditions financières des plus favorables.

L'Argentin a dit non pour Griezmann

Le Paris Saint-Germain est donc désormais à la limite d’une grosse perte d'argent à cause de . Selon la presse française et espagnole, l’ancien buteur barcelonais aurait porté un coup d'arrêt au plan du PSG pour la vente de Mbappé aux Madrilènes. Paris comptait recruter Antoine Griezmann pour compenser le départ de son joueur offensif de 22 ans.

Selon ces différentes sources, Messi aurait opposé une fin de non-recevoir à cette option. Déjà opposé par le passé au transfert de l’attaquant tricolore de l’Atletico Madrid au Barça, il ne voulait pas une fois de plus le retrouver dans ses pattes au Paris St-Germain et l’aurait bien fait comprendre aux décideurs de l'équipe parisienne.

Leonardo n’avait donc plus le choix s'il tenait à son objetif de faire gagner sa première Uefa Ligue des champions au Paris SG cette saison. Maintenir un trident des plus offensifs d'Europe est un des gages pour reussir ce pari. Mbappé a donc été retenu d'autant plus que le Borrussia Dormund n'imaginait pas laisser partir Erling Haaland cet été.