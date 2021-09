Stade Rennais : La sortie détonante de Genesio après Reims

Publié par Ange A. le 13 septembre 2021 à 08:25

Battu à domicile (0-2) par le Stade de Reims, le Stade Rennais confirme son début de saison compliqué. Entraîneur de Rennes, Bruno Geneso a tenu un discours cru à l’endroit de ses joueurs après cette nouvelle contreperformance.

Le Stade Rennais surpris au Roazhon par le Stade de Reims

L’après-Camavinga débute mal pour le Stade Rennais. Dimanche, le SRFC a concédé une nouvelle défaite à domicile face au Stade de Reims. Rennes s’est incliné (0-2) à Roazhon Park. Hugo Ekitite (26e) et N’Dri Philippe Koffi (67e) ont été les bourreaux du club breton. Défait par Reims, Rennes concède sa deuxième défaite de la saison, sa deuxième de rang après son revers contre Angers (2-0) lors de la dernière journée. Après 5 journées de championnat, les Rouge et noir comptent 5 points et se classent à la 11e place. Coach du club breton, Bruno Genesio n’a pas manqué d’exprimer sa frustration après la rencontre. Le technicien a poussé un coup de gueule après la nouvelle défaite des siens.

Le coup de gueule de Genesio après Reims

L’entraîneur du Stade Rennais est notamment déçu du contenu proposé par ses joueurs. Bruno Genesio se présente comme le principal responsable de cette défaite à domicile. « Je suis très, très déçu, j’ai limite honte, pour notre public, pour lequel je sais ce que représente les sacrifices pour venir à deux matches de rang à domicile […] On est tous responsables, je suis le premier évidemment. On n’a pas joué en équipe, et quand ce n’est pas le cas, le coach en est en grande partie responsable », a pesté le coach rennais en conférence d’après-match. Il annonce d’ailleurs un rendez-vous avec ses poulains ce lundi pour « s’expliquer ». « On va digérer ce soir, on va régler ça dès demain entre nous […] On devait être en repos lundi, mais on viendra au stade pour s’expliquer », a averti l’ancien entraîneur de Lyon.