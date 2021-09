FC Bruges-PSG : Première grosse surprise dans le onze de Pochettino ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2021 à 17:05

Le PSG ouvre sa saison en Ligue des Champions par un voyage à Bruges mercredi soir. Pour cette rencontre, l’équipe de départ de Mauricio Pochettino semble se dessiner déjà du côté de la capitale française, avec notamment une grosse surprise en vue.

Les débuts du trio Neymar/Mbappé/Messi attendus à Bruges

Le trio tant attendu va enfin pouvoir se dévoiler mercredi soir au Stade Jan Breydel lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Espéré depuis l’arrivée surprise de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, l’attaque de feu avec le septuple Ballon d’Or et ancien capitaine du FC Barcelone, Neymar et Kylian Mbappé devraient pouvoir s’exprimer contre le FC Bruges. Selon les informations du journal L’Équipe, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, va disposer de ses trois génies pour le déplacement en Belgique.

Les trois stars du foot mondial sont en jambes et Pochettino va permettre au monde entier de les voir évoluer ensemble face à l’équipe de son homologue Philippe Clement. Tout n’est pas pour autant rose chez les Rouge et Bleu puisque le maestro du milieu de terrain Marco Verratti n'était pas à l'entraînement dimanche. L’international italien de 28 ans était encore en soins et un test va être effectué ce lundi, mais il est très incertain pour ce match.

« Presnel Kimpembe, sorti à la 80e minute pour une petite alerte à la cheville, va mieux. Son bobo était sans gravité et le champion du monde 2018 sera de l’aventure à Bruges », écrit le quotidien sportif. Quant à Idrissa Gana Gueye et Angel Di Maria, ils sont suspendus pour cette rencontre. Sergio Ramos, lui, est toujours à l’infirmerie depuis son arrivée cet été. Dans sa composition d’équipe de départ, le coach parisien pourrait également opter pour un choix surprenant.

PSG : Abdou Diallo préféré à Nuno Mendes ?

En effet, L’Équipe révèle que le Paris Saint-Germain dispose désormais d’un spécialiste au poste d’arrière gauche avec Nuno Mendes, Pochettino pourrait laisser l’international portugais de 19 ans sur le banc au profit d’Abdou Diallo. Même s’il a disputé ses premières minutes sous le maillot parisien ce weekend contre Clermont, l’ancien défenseur du Sporting Portugal est encore trop juste aux yeux du technicien argentin qui accorderait donc sa confiance au Sénégalais de 25 ans pour cette première journée de Ligue des Champions.