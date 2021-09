OM Mercato : Le dossier Saliba déjà bouclé pour Marseille ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 septembre 2021 à 11:40

Sous contrat à Arsenal FC jusqu’au 30 juin 2024, William Saliba a été prêté cette saison à l’OM et réalise un début d’exercice remarquable sous les ordres de Jorge Sampaoli. Concernant son avenir, tout serait déjà réglé pour le joueur formé à l’ASSE.

William Saliba attendu à Arsenal pour une prolongation

À la recherche d’un renfort en défense centrale, l’Olympique de Marseille a réussi à convaincre Arsenal de lui prêter William Saliba. Pablo Longoria et les dirigeants du club londonien ont trouvé un accord sur la base d’une cession provisoire sans aucune option d’achat, au grand désarroi du président olympien qui souhaitait avoir la possibilité de transférer définitivement l’international espoir français. Ayant compris la menace qui plane autour de son joueur de 20 ans, la direction des Gunners prend déjà ses dispositions pour l’avenir du Bondynois.

En effet, d’après les informations du journaliste Chris Wheatley et correspondant pour Arsenal, William Saliba va retourner à Londres l’été prochain. Le club anglais a déjà tout planifié pour le défenseur central. Des discussions sont programmées avec ses représentants en fin de saison afin d’évoquer une prolongation de son contrat qui court jusqu’en 2024. L’Olympique de Marseille est donc déjà fixé en ce qui concerne ce dossier.

Grogne à Arsenal autour de la situation de William Saliba

En Angleterre, certains anciens d’Arsenal ne comprennent pas la politique du club avec William Saliba. Si les Gunners ont déboursé plus de 58 millions d’euros pour s’attacher les services de Ben White et 26 millions d’euros pour Gabriel Magalhaes, leurs doublures Rob Holding et Pablo Mari n’inspirent pas vraiment confiance.

Dans des propos accordés au média The Express, l’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright (1991-1998) s’est ainsi demandé : « Je dois donc supposer que Kolosinac, est meilleur que Saliba ? Si Saliba n’a pas le niveau pour jouer ici, pourquoi l’avoir recruté, pourquoi avoir payé aussi cher pour un joueur que l’on prête chaque année. » Il pourrait donc voir son avenir s’inscrire définitivement à Londres la saison prochaine.