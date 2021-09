OM Mercato : Mandanda à Barcelone, une révélation-choc tombe !

Publié par Timothée Jean le 14 septembre 2021 à 19:00

Gardien de but de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda aurait pu défendre les couleurs de l’Espanyol Barcelone. La révélation a été faite par l’entraineur des gardiens de club espagnol, Thomas N’Kono.

Steve Mandanda fait partie des meubles à l'Olympique de Marseille. Le gardien de but tricolore a disputé au total 596 matchs sous le maillot phocéen, faisant de lui le joueur le plus capé de l’histoire de l’ OM. Un chiffre impressionnant pour un gardien de but toujours titulaire à l’âge de 36 ans. Mais Steve Mandanda aurait pu connaitre un destin différent.

L’entraineur des gardiens de l’Espanyol Barcelone, Thomas N’Kono, a récemment avoué que le club espagnol était proche de recruter le gardien marseillais en 2016. « Je connais très bien Steve, j’avais failli le faire venir à l’Espanyol Barcelone (…) on était en négociation. C’est aussi un très grand gardien que l’on voulait recruter pour son expérience notamment (…) Steve est un gardien moderne lui aussi, il a un très bon jeu au pied, une bonne compréhension du jeu », a confié Thomas N’Kono dans une interview accordée au journal Le Phocéén.

À l’époque, « El Fenomeno » était très convoité sur le marché des transferts. Il a finalement refusé les offres du club catalan afin de rejoindre la Premier League.

Mandanda concurrencé à Marseille

En juillet 2016, le gardien de but français s’est engagé avec Crystal Palace où les choses ne se sont pas passées comme il l’espérait. Steve Mandanda était numéro 2 chez les Eagles. Agacé par son faible temps de jeu, il a décidé de faire son retour à l’ Olympique de Marseille, où il a retrouvé un statut de titulaire. L’histoire aurait été tout autre si l’Espanyol Barcelone l’avait acheté.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’ OM, Steve Mandanda doit désormais faire face à la rude concurrence de Pau Lopez. Le gardien espagnol est arrivé cet été à Marseille sous la forme d’un prêt en provenance de l’AS Rome et n’a pas l’intention de jouer le rôle de doublure.