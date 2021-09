PSG Mercato : Haaland fixe une exigence capitale pour son choix !

Publié par JEAN-LUC D le 14 septembre 2021 à 20:20

Karl-Heinz Rummenigge, ancien directeur général du Bayern Munich, l’a confirmé, Erling Haaland possède un bon de sortie du Borussia Dortmund pour l’été prochain. Annoncé un peu partout en Europe, notamment au PSG, l’attaquant norvégien sait ce qu’il veut pour son avenir.

Erling Haaland privilégie le projet sportif

Cible prioritaire du Paris Saint-Germain pour prendre la place d’un Kylian Mbappé qui honore sa dernière année de contrat, Erling Haaland ne va pas s’éterniser au Borussia Dortmund. Arrivé en janvier 2020 en provenance du RB Salzbourg pour 20 millions d’euros, l’international norvégien de 21 ans dispose d’une clause libératoire activable à compter de l’été prochain contre un chèque compris entre 75 et 100 millions d’euros. Dans une interview accordée au quotidien madrilène AS, Karl-Heinz Rummenigge a confirmé l’existence de cette clause dans le contrat du Golden Boy.

« Je connais Watzke et je sais qu'il est un homme de parole. Il a dit qu'il ne le vendrait pas et il l'a fait. Mais il sera très difficile de le garder en Bundesliga au-delà de 2022, date à laquelle, si j'ai bien compris, une clause de rachat entrera en vigueur », a lancé l’ancien dirigeant bavarois. De son côté, le journaliste de Sky Italia Fabrizio Romano assure que « la priorité de Haaland pour son avenir sera la vision et le projet de son futur club. » Désireux de frapper un très gros coup pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a même déjà entamé des négociations avec le clan Haaland.

Négociations en cours entre le PSG et Haaland

Sky Sport assure que le père d’Erling Haaland et son agent Mino Raiola « ont déjà été approchés par beaucoup de clubs. Il y a le PSG, des clubs anglais, espagnols et le Bayern Munich dans la course. » Mais selon Bild, le PSG semble tenir la corde dans ce dossier à l’heure actuelle puisque Leonardo et Mino Raiola parlent depuis plusieurs semaines et le représentant du buteur norvégien pousse en faveur d’un transfert à Paris afin de toucher une belle commission.

Si le natif de Leeds privilégie le projet sportif dans son choix de carrière, le Paris SG estime avoir le meilleur argument avec son effectif galactique. La possibilité pour lui d’être associé à Lionel Messi et Neymar si Mbappé part au Real Madrid pourrait enchanter Haaland et le pousser vers la Ligue 1.