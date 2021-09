Stade Rennais : L’équipe officielle du SRFC contre Tottenham connue

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2021 à 18:38

Le Stade Rennais et Tottenham s’affrontent ce jeudi à 18h45 pour le compte de la première journée de Ligue Europa Conférence. L’UEFA vient de dévoiler les compositions d’équipes officielles des deux clubs.

Stade Rennais : Pas de surprise dans l’équipe de Genesio

À 18h45, le Roazhon Park va vibrer au son de la Ligue Europa Conference. Pour la première journée des phases de groupes, le Stade Rennais accueille les Anglais de Tottenham. Une affiche grandiose alors que l’équipe de Bruno Genesio est en manque de confiance en ce début de saison. Surtout que l’adversaire du jour des Bretons est davantage taillé pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. En effet, cette compétition est censée réunir des clubs de dimension inférieure, mais le club breton démarre fort en recevant Tottenham au Roazhon Park.

Un challenge de taille pour des Bretons qui affichent certaines difficultés en ce début de saison. Alors que les Spurs partent avec les faveurs des pronostics pour cette rencontre, Bruno Genesio et ses hommes vont tenter de réaliser un exploit et envoyer un message fort au reste de l’Europe. Pour cette affiche, l’entraîneur du Stade Rennais doit se passer de Jérémy Gélin, Lovro Majer, Jérémy Doku et Martin Terrier, tous blessés. De retour respectivement de blessure et de quarantaine, Birger Meling et Alfred Gomis débutent sur le banc.

De son côté, le manager des Spurs Nuno Espirito Santo se retrouve privé de Éric Dier, Ryan Sessegnon et Son Heung -Ming, à l'infirmerie, mais aussi de Sergio Romero, Davinson Sánchez et Giovani Lo Celso, à l'isolement.

Les compositions des deux équipes :

Stade Rennais : Salin - Traoré (c), Badé, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Tait - Laborde, Guirassy, Sulemana.

Tottenham : Gollini - Doherty, Tanganga, Rodon, Davies - Ndombélé, Skipp, Gil - Lucas, Kane (c), Bergwijn.