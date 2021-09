ASSE Mercato : Claude Puel prêt à éjecter deux joueurs

Publié par Gary SLM le 17 septembre 2021 à 17:40

Du mouvement, il devrait y en avoir à l’ ASSE lors du mercato hivernal en approche. Claude Puel devrait maintenir sa volonté de faire partir deux joueurs.

Mercato ASSE : Puel débute le ménage chez les Verts

L’été dernier, Claude Puel aurait aimé se séparer d’un certain nombre de joueurs. Le technicien de l’ AS Saint-Étienne ne compte pas sur Gabriel Silva et encore moins sur Ryad Boudebouz. Ces deux joueurs étaient sur la liste des transférables l’été dernier mais ils sont finalement restés au club faute d’intérêt concret. Cependant, leur présence dans le groupe de l’AS Saint-Étienne dans cette première partie de la saison n’est pas la preuve d’un changement d’avis du coach ligérien. Claude Puel souhaite toujours se séparer du milieu offensif algérien et ainsi que du défenseur gauche brésilien.

L‘entraîneur stéphanois a ignoré ces deux joueurs au moment de former son groupe qui a défié Montpellier (2-0) au Stade de la Mosson. Comme Ryad Boudebouz, Claude Puel s’est aussi passé des services de Gabriel Silva. Quant à l’absence d’Assane Diousse, elle s’explique pour le moment par le protocole Covid engagé à son retour de Guinée. Le Sénégalais devra cependant faire attention à sa situation peu reluisante chez les Verts. Il n’a disputé que 9 minutes de temps de jeu en 1 match cette saison lors du partage de point de Sainté face au FC Lorient.

Gabriel Silva et Ryad Boudebouz vers la sortie ?

Le traitement salarial de Gabriel Silva, qui n’a encore joué aucun match cette saison, et celui de Ryad Boudebouz (entré en fin de match à Lorient) est si important qu’ils ne peuvent servir le club dans l'équipe réserve. Leur départ est de nouveau envisagé pour l’hiver puisqu’ils n’entrent toujours pas dans les plans de Claude Puel.