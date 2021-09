ASSE : Claude Puel accuse après le revers contre Bordeaux

Publié par Ange A. le 19 septembre 2021 à 03:55

L’AS Saint-Étienne s’est inclinée samedi à domicile contre les Girondins de Bordeaux. Un résultat injuste pour Claude Puel qui nourrit des regrets au terme de cette nouvelle déconvenue.

Bordeaux lance sa saison contre l’ ASSE

Opposée à la lanterne rouge du championnat, l’AS Saint-Étienne a loupé le coche. L’ ASSE s’est inclinée à Geoffroy-Guichard (1-2) contre les Girondins de Bordeaux, derniers du championnat au coup d’envoi. Auteur d’un doublé, Hwang Ui-Jo a permis aux visiteurs de repartir du Chaudron avec les 3 points. Wahbi Khazri a permis aux Verts d’égaliser avant que la défense stéphanoise ne craque de nouveau en fin de rencontre. Entraîneur des Verts, Claude Puel a exprimé sa frustration après le match. L’entraîneur de Saint-Étienne estime ne pas avoir été aidé par les conditions météorologiques. Le technicien castrais juge que ses poulains méritaient un meilleur résultat au vu de ce qu’ils ont proposé.

Claude Puel déplore l’arbitrage et la météo contre le FCGB

« C’est paradoxal car nous prenons deux buts évitables et nous avons de nombreuses situations avec des actions bien menées et mal terminées […] Nous sommes malheureux sur certaines situations, car il y a eu un penalty flagrant en première période. L’orage et les conditions météo nous ont empêchés de jouer notamment dans notre surface de réparation et une occasion a été gâchée sur un ballon qui s’est arrêté sur la ligne », a déploré Claude Puel selon les propos retranscrits par L’Équipe. Battu par Bordeaux, Saint-Étienne cale à la 19e position du classement de Ligue 1 Uber Eats. Son bourreau du jour, qui a signé sa première victoire de la saison, occupe provisoirement la 14e place. Défaits par les Girondins, les Verts vont tenter de signer leur premier succès à Louis II contre l’AS Monaco lors de la prochaine journée.