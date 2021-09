AS Monaco Mercato : Niko Kovac assure la défense des recrues

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2021 à 00:30

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraineur de l’AS Monaco, Niko Kovac, est monté au créneau pour défendre ses recrues estivales critiquées ces derniers jours.

L’AS Monaco traverse actuellement une situation compliquée en championnat. Le club de la Principauté a été tenu en échec (2-2) à Nice le week-end dernier et occupe désormais la 14e place de Ligue 1 après six journées. Ce début de saison mitigé suscite déjà des critiques et inquiétudes chez les supporters de l’ ASM

Il faut dire que l'AS Monaco n'affiche pas un visage très séduisant depuis le début de la saison. Et les nouveaux renforts, Alexander Nübel, Ismail Jakobs, Jean Lucas ou encore Myron Boadu, arrivés lors du mercato d’été, ne se montrent pas à la hauteur des attentes du club. Mais le coach Niko Kovac continue toujours de relativiser. L’entraineur croate réclame du temps pour ces nouvelles recrues estivales avant de les juger sportivement.

Kovac confiant pour ses jeunes talents

« C'est toujours une question de point de vue. Bien sûr, Monaco est un club médiatisé. Il y a de grosses attentes autour de nous. Mais nos recrues sont jeunes, elles ont besoin de temps. Dans le foot, comme vous le savez, vous n'avez pas toujours le temps », a-t-il défendu en conférence de presse.

Poursuivant, l’entraineur de l'ASM a évoqué la politique du club basée sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Il a pleinement confiance en ces jeunes talents. « Cette jeunesse, c'est la direction que le club veut prendre, c'est notre projet. On croit en eux, on doit leur donner du temps. On sait qu'ils en ont besoin », a-t-il ajouté. Les Monégasques auront à coeur de renouer avec le succès ce mercredi face à l’AS Saint-Étienne lors de la septième journée de Ligue 1.