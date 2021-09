Barça Mercato : Le remplaçant de Messi débarque en janvier !

Publié par Thomas le 10 septembre 2021 à 21:00

Le départ soudain de Lionel Messi du FC Barcelone est un crève-cœur qu’il sera difficile d’effacer en Catalogne. Si le Barça cumulait une dette fine en août de plus de 1,3 milliards d’euros, le prêt d’Antoine Griezmann à l’Atlético ainsi que le départ du défenseur Emerson ont en partie soulagé les finances du club, qui pense désormais à reconstruire son identité en misant sur l’avenir. Les Blaugranas auraient de ce fait déjà choisi le remplaçant à l’Argentin en attaque, et c’est une des plus grandes promesses du football européen.

Barça Mercato : Le remplaçant de Messi pisté par trois cadors

Le FC Barcelone, après un début de saison rassurant (2 victoires, 1 nul), souhaite renforcer son secteur offensif, et oriente ses recherches vers les plus grandes promesses d’avenir. Le club, faute d’avoir pu procéder à un recrutement onéreux, renforce actuellement ses valeurs sûres, en offrant le numéro 10 à Ansu Fati, et en prolongeant le Français Ousmane Dembélé.

Le club catalan aurait également trouvé son prochain leader d’attaque, en la personne de Karim Adeyemi. Si son nom ne vous dit peut-être rien, le jeune allemand (19 ans) est courtisé par les plus grands clubs européens dont le Real Madrid et Liverpool. Si le Barça semblait avoir une longueur d’avance sur ses concurrents, il pourrait au dernier moment se voir dépasser par les Reds de Jurgen Klopp, qui se montrent aussi très entreprenants sur le dossier depuis plusieurs jours. Très précoce, l'attaquant pourrait en partie faire oublier le douloureux départ de Messi à Barcelone.

Adeyemi associé à Fati au Barça ?

Grande promesse du football allemand, Karim Adeyemi fait depuis 2018, le bonheur du club autrichien du RB Salzbourg. Formé au Bayern Munich, la jeune pépite de 19 ans a connu sa première cap avec la Mannschaft et aura même inscrit son premier but. Cette saison, Adeyemi réalise un début de championnat sensationnel avec déjà 6 buts inscrits en 6 rencontres. Sous contrat avec le club autrichien jusqu’en 2024, sa valeur pourrait exploser en janvier aux vues de ses performances éclatantes. Grosse priorité de Joan Laporta pour cet hiver, l’avant-centre s'incorporerait dans un effectif de plus en plus rajeuni. Si la promesse catalane Ilaix Moriba a fait ses valises cet été, l'Allemand pourrait former un duo sensationnel avec une autre promesse du football européen Ansu Fati (les deux joueurs sont de la même génération).