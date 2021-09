PSG Mercato : Pochettino confirme une décision forte à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 24 septembre 2021 à 19:10

Le mercato estival n’a pas apporté que des solutions au PSG. Mauricio Pochettino doit également gérer un énorme problème de riche causé le recrutement de folie effectué par Leonardo. Et l’entraîneur argentin sait qu’il doit prendre ses responsabilités.

Donnarumma s’agace de la concurrence avec Navas

Ce vendredi, le Corriere della Sera a évoqué un intérêt de la Juventus Turin pour Gianluigi Donnarumma alors que le gardien de but du Paris Saint-Germain commence à s’agacer de sa situation de doublure de Keylor Navas. Le journal transalpin explique que « Gigio savait que la compétition avec Keylor Navas ne serait pas facile, mais la vérité est qu’il n’imaginait absolument pas tous ces matchs sur le banc : sur neuf matchs joués jusqu’à présent par le PSG entre Ligue 1, Ligue des Champions, Trophée des Champions, l’Italien en a joué deux. »

Toujours selon la même source, « si la situation devait continuer ainsi, des portes pourraient s’ouvrir. La Juventus pourrait se jeter sur le gardien l’été prochain, qui n’accepterait pas une deuxième saison comme remplaçant de luxe. Il y a deux mois, les négociations avaient atteint un bon point, avant qu’Allegri n’indique d’autres priorités. Mais le terrible début de saison de Szczesny fait revenir les Bianconeri sur leurs pas. »

Arrivé librement de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma est lié au PSG jusqu’en juin 2026, mais sa situation actuelle pourrait le pousser à réclamer un bon de sortie l’été prochain. Qu’à cela ne tienne. Il va devoir se battre au quotidien pour mériter sa place au Paris SG.

Mercato PSG : Pochettino maintient sa décision

À Paris, Mauricio Pochettino est heureux de disposer de deux gardiens de classe mondiale et ne compte pas établir de hiérarchie préalable entre les deux. Comme préconisé par la légende Gianluigi Buffon, l’entraîneur du Paris Saint-Germain préfère prendre sa décision concernant le choix de celui qui va jouer selon les performances et entraînements match après match.

« C’est clair depuis le début de saison. C’est important d’être clair, pas seulement avec les gardiens. La décision quand on choisit c’est en fonction des caractéristiques. Les deux gardiens ont un rendement exceptionnel y compris au quotidien. C’est aussi le cas de Rico et Letellier. C’est un choix difficile, mais c’est bien de sentir qu’ils soient attentifs et que les deux peuvent être titulaires », a indiqué Pochettino au micro de Canal+.

Donnarumma et Navas sont donc prévenus.