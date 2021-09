PSG : Une douloureuse nouvelle est tombée avant l’arrivée de City

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2021 à 07:10

Le PSG accueille Manchester City mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée des phases de groupes de la Ligue des Champions. À moins d’une semaine de ce choc européen, les nouvelles sont moroses du côté de la capitale française.

Lionel Messi incertain pour le PSG - Manchester City

Touché au genou gauche par Jerôme Boateng contre l’Olympique Lyonnais dimanche passé, Lionel Messi n’a pas pu tenir son rôle dans l’équipe du Paris Saint-Germain lors du déplacement à Metz, mercredi, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. L’international argentin de 34 ans, qui a repris la course ce vendredi, ne sera pas non plus dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la réception de Montpellier HSC, samedi soir au Parc des Princes.

Mauricio Pochettino et le staff parisien ne veulent prendre aucun risque en vue du choc de Ligue des Champions contre Manchester City, mardi prochain au Parc des Princes. Cependant, RMC Sport assure que la Pulga est également incertain pour la réception des Citizens. À Paris, l’entraîneur espère toutefois pouvoir compter sur son numéro 30 face au champion d’Angleterre en titre.

Pochettino : « On espère que Messi jouera contre City »

Lionel Messi est incertain pour le choc de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City au Parc des Princes ce mardi. RMC Sport souligne ainsi ce vendredi que l’ancien capitaine du FC Barcelone ne sera pas forcément prêt pour le choc de Ligue des Champions entre Parisiens et Skyblues. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Mauricio Pochettino a déclaré qu’il espérait pouvoir compter sur son compatriote contre les hommes de Pep Guardiola.

« Leo a commencé à courir aujourd’hui comme vous avez vu dans le communiqué médical. On espère que l’évolution sera celle qu’on attend et on espère qu’il jouera. On doit être prudent, on verra l’évolution dans les prochains jours », a répondu le coach de l’équipe du Paris SG.