PSG Mercato : Antonio Rüdiger annonce une décision importante !

Libre le 30 juin prochain et non encore prolongé à Chelsea, Antonio Rüdiger fait partie des cibles du PSG pour les prochaines périodes de recrutement. Interrogé par un média local, le défenseur central allemand s’est prononcé sur sa situation et la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Rüdiger prêt à quitter Chelsea ?

Homme fort du système défensif de Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger dispose d’une énorme cote à quelques mois du terme de son contrat avec les Blues. En plus du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, le Bayern Munich surveille également la situation du défenseur central allemand. Ces dernières heures, le Daily Mirror révèle que les dirigeants de Chelsea ont ouvert des négociations avec les représentants de Rüdiger en fin de saison dernière en vue d’une prolongation de son bail durant l’été.

Mais le joueur formé au Borussia Dortmund n’a pas donné suite aux offres de sa direction. Le média anglais assure qu’après quatre ans passés à Londres, Rüdiger voudrait changer d’air l’été prochain et s’offrir un nouveau challenge. Une situation qui a alerté le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, la Juventus Turin et le Bayern Munich. Mais tous ces clubs vont devoir patienter encore.

Antonio Rüdiger lâche une première réponse

Libre de tout engagement en fin de saison, Antonio Rüdiger peut commencer à négocier avec d’autres clubs dès le 1er janvier prochain. Débarqué en 2017 en provenance de l’AS Rome pour 35 millions d’euros, l’international allemand n’a toujours pas prolongé avec Chelsea. De bon augure pour le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et la Juventus Turin qui veulent tous lui faire signer un précontrat avec un salaire hebdomadaire supérieur à 400.000 euros dès le mois de janvier selon le Daily Mirror.

Et alors que les rumeurs enflent en ce qui concerne son avenir, le protégé de Thomas Tuchel est sorti du silence. Le joueur de 28 ans souhaite prendre son temps avant de prendre une décision concernant la suite à donner à sa carrière. « Pour moi, ce sera la décision la plus importante de ma carrière professionnelle, donc je ne précipiterai rien », a déclaré Antonio Rüdiger dans un entretien accordé à Sky Sports Allemagne. Le PSG est donc prévenu.